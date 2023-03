Un abogado de una acaudalada familia del sur de Estados Unidos, Alex Murdaugh, fue declarado culpable este jueves de haber asesinado a su esposa y a su hijo, un caso que mantuvo en vilo al país durante semanas.



"La prueba de culpabilidad es abrumadora", afirmó el juez Clifton Newman después de que el jurado emitiera su veredicto por unanimidad.



De pie en la sala, Murdaugh, descendiente de una familia de tres generaciones de fiscales y jueces locales, se mantuvo impávido, aunque parpadeaba sin parar.



Bastaron menos de tres horas de deliberación para que los miembros del jurado lo declararan culpable de haber matado a tiros a su esposa Maggie Murdaugh, de 52 años, y a su hijo Paul Murdaugh, de 22, el 7 de junio de 2021 cerca de la perrera de su extensa finca de Carolina del Sur, bautizada Moselle.



Se expone a ser condenado a cadena perpetua. La pena se conocerá el viernes por la mañana.



Lea además: Joe Biden mantiene el suspenso sobre el lanzamiento oficial de su candidatura



Se le acusaba de haber robado enormes cantidades de dinero de su despacho de abogados, a amigos e incluso al hijo de su ama de llaves, y de haber ejecutado a sus familiares para evitar ser descubierto.



El caso fascinó a Estados Unidos, donde el documental "The Murdaugh Murders: A Southern Scandal", se encuentra entre los más vistos de Netflix, con 40 millones de reproducciones la semana pasada.



"Engañó a todo el mundo", pero "no se dejen engañar" por este "maestro de la estafa", lanzó el miércoles el fiscal Creighton Waters a los miembros del jurado.



"¿Por qué habría matado a las dos personas que más ama en el mundo?", respondió el jueves su abogado Jim Griffin, que denunció una "teoría absurda" y pidió su absolución alegando ausencia de pruebas materiales.



Los jurados visitaron el jueves la finca para entender mejor la disposición del lugar. Fue la primera vez en un mes y medio que las cámaras de televisión no pudieron filmar.

"Ilusión"

Durante todo el juicio, cadenas de información transmitieron en directo el desfile de colegas y amigos defraudados, quienes contaron como Alex Murdaugh, de 54 años, les robó millones de dólares.



Murdaugh reconoció estos fraudes, que atribuye a malas inversiones y a una adicción a los opiáceos, y por los que será juzgado posteriormente al doble homicidio.



Lea también: Policía caleño murió baleado mientras ejercía su labor en Chicago, EE.UU.



Las sombras sobre Alex comenzaron después de que una joven muriera en un accidente de un barco pilotado por su hijo bajos los efectos del alcohol en 2019. La justicia se interesó por el estado de las finanzas del padre para saber si podría pagar los posibles daños y perjuicios.



"Toda la ilusión de su vida se iba a desmoronar, no podía soportarlo", afirmó el fiscal.



En su opinión Murdaugh asesinó a sus familiares para ganar tiempo antes de intentar suicidarse. A principios de septiembre le pidió a un cómplice que lo matara para que su hijo recibiera 10 millones de dólares de un seguro de vida. Pero la bala apenas lo rozó.

"Marcha atrás"

Según el fiscal, Alex Murdaugh se sirvió de su experiencia profesional para manipular la escena del crimen, cambiarse de ropa y borrar el historial de conversaciones, afirmó el fiscal. También "fabricó una coartada" al visitar a su madre senil y realizar llamadas justo después del crimen, aseguró Waters.



Le puede interesar: Cientos de griegos acuden a donar sangre para los heridos tras el grave accidente ferroviario



"Pero hay una cosa que no pudo controlar", dijo el fiscal. Un video grabado por su hijo minutos antes de morir, en el que se escucha la voz de su padre, a pesar de que él siempre negó haber estado cerca de la perrera ese día.



La semana pasada el acusado reconoció haber mentido, pero dijo que se debía a una paranoia provocada por su dependencia de las drogas. Negó no obstante el doble asesinato.



Confrontado con la verdad, "da marcha atrás, cambia e inventa una nueva historia", reaccionó el fiscal.