Alemania quiere regular a inmigrantes sin permiso de residencia permanente

El gobierno alemán aprobó hoy un proyecto de ley que abre la posibilidad de regular a decenas de miles de inmigrantes bien integrados en Alemania, pero sin permiso de residencia permanente en este país.



Este texto, una promesa de la coalición en el poder desde finales de 2021, tiene por objeto facilitar la integración de los extranjeros llamados "tolerados", que no pueden ser expulsados pero no tienen derecho a trabajar.



Aprobado el miércoles por el consejo de ministros del gobierno de Olaf Scholz, afecta a unos 130.000 extranjeros que viven en Alemania desde hace al menos cinco años pero que no pueden hacer proyectos a largo plazo por falta de un permiso de residencia permanente.



Lea además: Cientos de detenidos huyeron de una cárcel en Nigeria tras ataque del grupo Boko Haram



"Estas personas, que encontraron su entorno en Alemania gracias a una larga estancia, deben tener una perspectiva en materia de derecho de residencia y contar con una oportunidad de reunir las condiciones necesarias para una residencia legal", indicó el ministerio del Interior.



Podrán obtener un permiso de residencia de un año, con tiempo suficiente para demostrar, en particular, que pueden costearse. Después de este período de prueba, podrán recibir un permiso de residencia definitivo.



Además, según el proyecto gubernamental, debe facilitarse la reunificación familiar de esas personas. Otra parte del proyecto de ley trata de las expulsiones, que deben facilitarse. No obstante, para varias asociaciones este texto de ley es insuficiente.