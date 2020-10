Alemania anuncia nuevas medidas para frenar el aumento en los casos de coronavirus

Natalia Moreno Quintero

Angela Merkel anunció el miércoles medidas drásticas para contener la segunda ola del coronavirus en Alemania, como el cierre por un mes de restaurantes y sitios de ocio, acompañadas de ayudas de hasta 11.750 millones de dólares para que la economía enfrente el choque.



Estas medidas "duras y difíciles" buscan "frenar el ritmo muy elevado de propagación del virus", declaró la canciller en conferencia de prensa. "Debemos actuar y es ahora" para evitar encontrarnos "en un estado de urgencia sanitaria", añadió.



Subrayó que las nuevas reglas se aplican a nivel nacional tras un acuerdo logrado en una reunión de crisis con los jefes de gobierno de las 16 regiones alemanas competentes en materia sanitaria.



Los jefes regionales se volverán a reunir en dos semanas para examinar su eficacia y si es necesario ajustarlas.

En detalle se anunció el cierre desde el lunes de restaurantes, instituciones culturales y el sector de ocio, como los cines, salas de concierto y teatros, o las piscinas.

Las restricciones, comunicadas el miércoles, durarán hasta final de mes. Las reuniones solo podrán ser de un máximo de 10 personas de dos hogares distintos.



Las escuelas y comercios podrán sin embargo permanecer abiertos, explicó la canciller, Angela Merkel, tras la reunión.



Todas las competiciones deportivas profesionales se celebrarán a puerta cerrada, mientras que las de aficionados quedan prohibidas.



Los ciudadanos son invitados a evitar todos los desplazamientos inútiles, y las estadías en alojamiento reservadas a "fines no turísticos".

"Una terapia de 4 semanas"

Se trata, para los responsables alemanes, de salvar el periodo de las fiestas de fin de año.



El objetivo es "interrumpir rápidamente la dinámica de contagios para que no sea necesaria ninguna restricción a gran escala en los contactos personales y la actividad económica durante las vacaciones de Navidad", precisa el proyecto de acuerdo.



"La esperanza es tener la situación controlada antes de Navidad" y evitar un reconfinamiento total de varias semanas, subraya una fuente cercana al gobierno en Berlín.



La mayoría de los mercados de Navidad, tan apreciados en Alemania, ya fueron anulados por la pandemia.



Incluso si el país atraviesa esta situación mejor que otros países europeos como Francia o España, como fue el caso durante la primera ola entre marzo y junio, el mapa de Alemania va poco a poco tiñéndose de rojo.



Los nuevos contagios de covid-19 subieron a los 10.000 casos diarios, y el miércoles se alcanzó un récord de 14.964 en 24 horas, según el instituto de control epidemiológico Robert Koch.



"Tendremos probablemente unos 20.000 nuevos contagios a partir del fin de semana", advirtió el ministro de Economía conservador Peter Altmaier.



"La situación es muy grave. Las medidas aplicadas no bastan para frenar la tendencia", había constatado antes de la reunión Armin Laschet, jefe de gobierno de la región más poblada de Alemania, Renania del Norte-Westfalia.



Para el dirigente de Baviera, el popular conservador Markus Söder, las medidas representan "una terapia de cuatro semanas".



El gobierno no había dejado en estos últimos días de pedir a los alemanes que se queden en casa lo más posible.



Quince día atrás, Angela Merkel y los dirigentes regionales decidieron limitar el número de participantes en reuniones privadas, consideradas como focos de contagio, y ampliar el uso de mascarilla.



Pero fracasaron en su intento de ponerse de acuerdo sobre una estrategia común. Merkel se declaró "insatisfecha", una declaración pública poco común en ella.



Como en toda Europa, el temor es dar un nuevo golpe a una economía convaleciente, y las nuevas restricciones, inclusive menos severas que en primavera, podrían ser fatales para muchas pequeñas empresas.