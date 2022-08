Alec Baldwin sí apretó el gatillo del arma que mató a Hutchins, contrario a lo que él dijo: FBI

El FBI concluyó que el actor Alec Baldwin sí habría apretado el gatillo de la pistola con la que, en un día de rodaje de 'Rust', se mató accidentalmente a Halyna Hutchins, la directora de fotografía de la película que iba a ser protagonizaba el actor.



Según conoció ABC, contrario a lo que había manifestado en su versión el reconocido actor, el FBI habría determinado que el revólver se encontraba en buen estado y "no pudo dispararse sin apretar el gatillo".



Sobre la decisión final de las autoridades, se indicó que el informe policial calificó la muerte de Hutchins como un accidente puesto que no hay ninguna prueba "convincente de que el arma fuera cargada con munición real de forma intencionada".



De hecho, hasta ahora, la Fiscalía no ha presentado ningún tipo de acusación contra Baldwin quien, por el contrario, sí fue denunciado por homicidio imprudente por la familia de la víctima.



Cabe recordar que los hechos se presentaron en octubre de 2021 cuando Baldwin disparó un arma de utilería que hirió a Hutchins mientras filmaban una escena de la película "Rust" en el estado de Nuevo México.