Al menos 5 muertos y 44 heridos deja accidente de tren en los Alpes de Alemania

El descarrilamiento el viernes de un tren en los Alpes de Alemania dejó 5 muertos y 44 heridos según el nuevo balance que hizo público la policía el sábado, después de encontrar un nuevo cuerpo.



El anterior conteo, del viernes, hablaba de 4 muertos y 30 heridos.



"Por el momento, no creemos que haya más víctimas. Pero no puedo estar completamente seguro", declaró a la prensa Frank Wellig, responsable adjunto de la policía regional.



También explicó que cuatro de las víctimas eran mujeres adultas, y que hubo 44 heridos, sobre todo menores.



El accidente se produjo en la tarde del viernes cuando muchos estudiantes se disponían a volver para pasar un largo fin de semana de tres días (el lunes es feriado).



Según la policía, el tren regional estaba "abarrotado", con cerca de 140 personas a bordo. Por ahora, no se conoce la causa del accidente.



Este incidente se da dos días después de la entrada en vigor de un abono mensual de 9 euros (9,5 dólares) con el que se pueden tomar todos los trenes regionales de Alemania, una oferta que atrajo a los alemanes y hace temer una sobrefrecuentación de los trenes.



Los responsables de la compañía nacional Deutsche Bahn habían mostrado su preocupación antes de la puesta en marcha de este abono por el estado de una red ferroviaria en plena renovación, tras años de reducciones en la inversión.



El accidente ferroviario más grave de la historia de Alemania se produjo en 1998 por el descarrilamiento de un tren de gran velocidad en Eschede (norte), que provocó 101 fallecidos.