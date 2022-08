Al menos 11 personas muertas tras bombardeo turco en ciudad siria de Damasco

Once personas murieron este martes en un ataque turco contra una posición del régimen de Damasco en el norte de Siria, tras enfrentamientos nocturnos entre las fuerzas de Ankara y los combatientes kurdos que dominan la zona, indicó una oenegé siria.



"Once combatientes murieron en un ataque aéreo turco a un puesto del régimen sirio (...) cerca de la frontera con Turquía", indicó el Observatorio Sirio de Derechos Humanos (OSDH), sin precisar si los fallecidos eran soldados del régimen de Damasco o milicianos de las fuerzas kurdas.



"No se sabe si pertenecen a las fuerzas del régimen o si son combatientes kurdos que controlan la zona", señaló el director de la OSDH Rami Abdelerahmane.

El bombardeo aéreo fue contra una posición de las fuerzas del régimen en el pueblo de Jarqali, al oeste de la ciudad fronteriza de Kobané, según la misma fuente.



Las fuerzas del régimen sirio se desplegaron en los últimos años en zonas controladas por las fuerzas kurdas cerca de la frontera con Turquía, en el marco de los acuerdos destinados a controlar las ofensivas transfronterizas del gobierno turco contra combatientes kurdos que consideran "terroristas".