La cápsula de Blue Origin con cuatro pasajeros a bordo, entre ellos William Shatner, quien interpretó al capitán Kirk en la serie Star Trek, aterrizó el miércoles en el oeste de Texas tras pasar unos minutos en el espacio.



El actor canadiense se convirtió, a sus 90 años, en la persona de mayor edad en llegar al espacio. Se trata del segundo vuelo tripulado de la compañía del multimillonario Jeff Bezos, que pretende consolidarse como un actor importante en el codiciado sector del turismo espacial.



Este es el segundo vuelo con pasajeros a bordo que hace la compañía del multimillonario Jeff Bezos, quien hizo el primer viaje el pasado mes de julio.

El cohete New Shepard, totalmente automatizado y reutilizable, despega verticalmente y está compuesto por un lanzador y una cápsula con diseño ultramoderno que se desprende en vuelo.



Propulsado de esa manera, va más allá de la llamada Línea Karman, a una altitud de 100 km, que maraca el límite del espacio según la convención internacional.



Los pasajeros pueden separarse de sus asientos y flotar durante unos momentos en gravedad cero.



La cápsula luego vuelve a caer a la Tierra, frenada por tres paracaídas y un propulsor trasero. El lanzador regresa aparte para aterrizar automáticamente no lejos de su punto de despegue.



En total, la experiencia dura solo once minutos.