ABC del conflicto: ¿Por qué Rusia invadió a Ucrania?

La invasión de Rusia a Ucrania comenzó en la madrugada de este jueves luego de que el presidente ruso Vladimir Putin anunció una operación militar en territorio ucraniano para defender a Donetsk y Lugansk, las dos repúblicas separatistas del este que fueron reconocidas oficialmente hace pocos días.



Con ataques coordinados en diversos frentes en el norte y este del país, Rusia inició una invasión que deja más de 110 muertos producto de las explosiones y bombardeos, que en algunas zonas se llevaron a cabo usando cohetes y helicópteros para atacar las fuerzas militares ucranianas.



Pero la invasión rusa a territorio ucraniano no fue causada por motivos recientes, sino que se venía forjando desde que se dio la separación de la Unión Soviética. El conflicto entre ambas naciones, que remota a 1991, también ha tenido involucrados a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, Otan, y a Estados Unidos.

¿Cuál es el origen del conflicto?

Ucrania fue uno de los países que hizo parte de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS, que fue creada en 1922 con el fin de reestructurar la economía y la política para mejorar las condiciones sociales de la población de las naciones que la conformaban.



Desde su independencia en 1991, Ucrania ha estado dividida entre Occidente y Rusia, nación que en los últimos años y particularmente desde que Vladimir Putin asumió el poder, no dejó de expresar su oposición a que la exrepública soviética se acercara a la Unión Europea.



Tras su independencia, Ucrania quedó dividido y una parte de su población es prorusa, es decir que está a favor de que el país sea anexado a Rusia, mientras que otro grupo prefiere mantener relaciones con Occidente y se apega a la idea de integrarse a la Otan.



En 2014, Rusia lideró un referéndum para saber si los habitantes de Crimea, una península que tiene grandes reservas de gas y está ubicada en el Mar Negro en territorio ucraniano, preferían o no que su país formara parte de Rusia.



A pesar de que la mayoría de los habitantes votaron a favor de integrarse a Rusia, el referéndum fue desconocido por Ucrania que lo calificó como ilegal. Ante esa respuesta, Rusia procedió a ocupar diversas zonas del territorio ucraniano oriental.



Luego, en 2021, el gobierno de Kiev aseguró que Rusia estaba movilizando tropas, tanques y otras armas por su frontera en común, lo que llevó a que el gobierno de Vladimir Putin exigiera a la Otan que no integrara en su organización no solo a Ucrania, sino también a otras naciones que en el pasado fueron soviéticas.



Ya en 2022, las autoridades de EE.UU., país miembro de la Otan, se reunieron en Génova con representantes de los rusos para buscar soluciones diplomáticas al conflicto. Pero, como no se llegó a ningún acuerdo, Rusia y Estados Unidos volvieron a reunirse para hablar sobre Ucrania en un Consejo de Seguridad de la ONU.



Posterior a la reunión, la embajada de EE.UU. alertó de una posible invasión rusa a Ucrania y, aunque Putin negó las afirmaciones, poco después se empezó a registrar la movilización de tropas rusas que, tras algunas amenazas, este jueves invadieron Ucrania.



Aquí un recorrido detallado por la historia del conflicto:



1. Independencia de Ucrania

El 1 de diciembre de 1991, país aún integrado a la Unión Soviética (que fue disuelta el 25 de diciembre de 1991), Ucrania vota en un referéndum a favor de la independencia, inmediatamente reconocida por el presidente ruso Boris Yeltsin.



El 8 de diciembre, Rusia, Ucrania y Bielorrusia firman un acuerdo que establece una Comunidad de Estados Independientes (CEI). Sin embargo, durante los cinco años siguientes Ucrania intentará liberarse de la tutela política de su gran vecino, que comenzó hace tres siglos.



Ucrania no se compromete totalmente con la CEI, percibida como una estructura dominada por Rusia, que intenta sumar a las antiguas repúblicas soviéticas.



El 5 de diciembre de 1994, Rusia, Ucrania, Bielorrusia, Kazajistán, Estados Unidos y Reino Unido firman el Memorándum de Budapest sobre garantías de seguridad.



Los firmantes se comprometen a respetar la independencia, la soberanía y las fronteras de Ucrania a cambio del abandono de las armas atómicas que había heredado de la Unión Soviética.

2. Tratado de amistad

El 31 de mayo de 1997, Rusia y Ucrania firman un tratado de amistad y cooperación, que no despeja sin embargo la ambigüedad de las relaciones de Kiev con la Otan.



El Kremlin se opone firmemente a que Ucrania o cualquier otra exrepública soviética se una a la Alianza Atlántica. El tratado y los textos anexos resuelven en particular la espinosa disputa sobre el reparto de la antigua flota soviética en el Mar Negro, anclada en Sebastopol en Crimea.



Rusia conserva la propiedad de la mayoría de los barcos, pero pagará a Ucrania una renta modesta por el uso del puerto de Sebastopol. Además, Rusia, en aquel entonces principal socio comercial de Kiev, conservará sin embargo su "arma económica" frente a Ucrania, muy dependiente del petróleo y el gas rusos.



En 2003, Kiev firma un acuerdo sobre la creación de un Espacio Económico Común con Rusia, Bielorrusia y Kazajistán.



La Unión Europea (UE) reacciona diciendo que el acuerdo puede dificultar el acercamiento de Ucrania a la UE y su integración en la Organización Mundial del Comercio (OMC).

3. Un presidente prooccidental en Kiev

En noviembre de 2004, el candidato prorruso Viktor Yanukóvich gana la elección presidencial en Ucrania, que la oposición denuncia como fraudulentas. Una movilización masiva, la llamada Revolución Naranja, logra que la elección sea anulada por la Corte Suprema.



El 26 de diciembre, el líder de la Revolución Naranja, el opositor prooccidental Viktor Yúshchenko, que había sufrido un misterioso envenenamiento durante la campaña, abre una nueva era política en Ucrania poniendo fin a los 10 años de presidencia de Leonid Kuchma (1994-2005), que zigzagueaba entre la UE y Moscú.



Yúshchenko reitera la voluntad de Ucrania de adherir a la Unión Europea, a pesar de las objeciones de Bruselas y de la Otan. En 2008, en la cumbre de Burcarest, los dirigentes de los países de la Otan acuerdan que Ucrania tiene vocación de integrar la Alianza Atlántica, provocando la ira de Rusia.



Rusia y Ucrania libran varias guerras político-comerciales, entre ellas la del gas de 2006 a 2009, que perturba el aprovisionamiento energético de Europa.

4. Levantamiento de Maidán

En 2010, Viktor Yanukóvich es elegido presidente y lanza una política espectacular de acercamiento a Rusia, pero asegura que la elaboración de un "acuerdo de asociación" con la Unión Europea sigue siendo la prioridad.



Sin embargo, en noviembre de 2013, Yanukóvich se niega a último momento a firmar el acuerdo con la Unión Europea y reactiva las relaciones económicas con Rusia.



Ese cambio de política desata un movimiento de protesta pro-europeo que tiene como símbolo la manifestación en la plaza Maidán (Plaza de la Independencia) de Kiev.



La rebelión termina en febrero de 2014 con la destitución y la huida de Yanukóvich a Rusia tras la represión de la manifestación en Maidán, en la que murieron un centenar de manifestantes y 20 policías.

5. Anexos y guerra

En respuesta, las fuerzas especiales rusas toman el control de Crimea, que Rusia decide anexar en marzo de 2014.



En abril de 2014, separatistas rusos se apoderan de los lugares más importantes de Donbás, la región rusohablante del este de Ucrania, lo que da lugar a una guerra en mayo.



Desde 2014, el conflicto ha causado la muerte de 14.000 personas.



Kiev y los países occidentales afirman que Rusia organizó la separación de las autoproclamadas repúblicas populares de Donetsk y Lugansk en represalia al viraje prooccidental de Ucrania.

6. "Operación militar"

Tras concentrar decenas de miles de soldados en las fronteras ucranianas, el 21 de febrero de 2022 Vladimir Putin reconoce la independencia de Donetsk y Lugansk y ordena el despliegue de tropas en sus territorios.



En la madrugada del 24 de febrero, Putin anuncia una "operación militar" en Ucrania, que el ministro ucraniano de Relaciones Exteriores calificó de "invasión a gran escala".