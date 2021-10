A través de una petición en Change buscan prohibir las armas de fuego en sets de películas

Los llamados para prohibir el uso de armas de fuego reales en los sets de Hollywood aumentaban el domingo, tres días después de que el actor Alec Baldwin disparó mortalmente contra un director de fotografía durante el rodaje de una película en Estados Unidos.



La directora de fotografía Halyna Hutchins murió de un tiro en el torso el jueves cuando Alec Baldwin disparó una pistola utilizada como utilería en el western "Rust", según un informe de la investigación preliminar, al que tuvo acceso la AFP.

Lea también: ¿Qué pasó en el set de 'Rust'?, lo que se sabe del accidente de Alec Baldwin y Halyna Hutchins



El domingo, una petición en el sitio web change.org que pide la prohibición de las armas de fuego reales en los rodajes y la mejora de las condiciones de trabajo de los equipos de filmación reunía unas 15.000 firmas.



"No hay excusa para que algo así ocurra en el siglo XXI", dice el texto de la petición lanzada por Bandar Albuliwi, guionista y director.



"Es urgente abordar los alarmantes abusos (de la legislación laboral) y las violaciones de la seguridad que tienen lugar en los sets de rodaje, como condiciones innecesarias de alto riesgo y el uso de armas de fuego reales", comentó Dave Cortese, demócrata elegido al Senado de California, en un comunicado el sábado.



"Tengo la intención de presentar un proyecto de ley que prohíba las balas reales en los rodaje en California para evitar este tipo de violencia sin sentido", aseguró.



La exitosa serie policial "The Rookie", cuya trama se desarrolla en Los Ángeles, decidió al día siguiente del tiroteo prohibir toda la munición real en su set, una medida que se hizo efectiva inmediatamente, según la revista especializada The Hollywood Reporter.