12 reclusos murieron en enfrentamientos a tiros en cárcel de Guayaquil, Ecuador

Al menos 12 presos murieron en enfrentamientos con disparos que estallaron el viernes en una cárcel del puerto ecuatoriano de Guayaquil, en la cual hallaron esta semana a seis reclusos ahorcados y resultaron asesinados tres guardias, informó este sábado la Fiscalía local.



"#FiscalíaEc inició de oficio una investigación previa, para identificar a los responsables de la muerte de 12 personas privadas de la libertad (PPL), al interior de la Penitenciaría del Litoral, en #Guayaquil", indicó la entidad en Twitter.



Lea aquí: Golpe de estado en Sudán: hay civiles muertos y heridos luego de combates entre ejército y paramilitares



El viernes corresponsales de la AFP escucharon disparos en el interior de esa prisión y registraron imágenes aéreas en las que se ven cinco cuerpos tendidos en el suelo de la penitenciaría, escenario de las peores masacres carcelarias que se registran en Ecuador desde febrero de 2021.



El SNAI detalló que en los enfrentamientos con "armas de fuego" se vieron involucrados presos de cuatro de los doce pabellones que conforman la penitenciaría.



Entrada la noche policías y militares retomaron el control de la cárcel, que alberga a unas 6.800 personas y hace parte de un gran complejo penitenciario de Guayaquil.



"No desconocemos que existe y estamos en el peor momento de crisis de violencia del país", dijo el ministro de Defensa, Juan Zapata, en una entrevista con Teleamazonas el viernes.



Las bandas del narcotráfico se disputan a sangre y fuego el negocio de la droga y usan las prisiones como centros de operaciones. Dentro y fuera de las cárceles la violencia no da tregua.



De acuerdo con Zapata, Ecuador tiene "más de 13 Grupos de Delincuencia Organizada (GDO)", vinculados con carteles mexicanos como el de Sinaloa.



Lea aquí: ¿Se quiere parecer a Shakira? El cambio de look de Clara Chía a raíz de los rumores sobre su identidad sexual



La confrontación entre narcos deja más de 420 presos muertos desde 2021. En septiembre de ese año, unos 120 reclusos fallecieron en el centro de reclusión Guayas 1, en la mayor masacre carcelaria de Ecuador y una de las más sangrientas de Latinoamérica.



Y en las calles se impone el miedo: homicidios, balaceras, atentados con explosivos, extorsiones, secuestros. La tasa de asesinatos casi se duplicó entre 2021 y 2022, pasando de 14 a 25 por cada 100.000 habitantes, según las autoridades.