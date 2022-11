¡Y se marchó! Gerardo 'Tata' Martino anunció que dejará la Selección de México

El seleccionador mexicano Gerardo Martino confirmó que dejará la selección mexicana porque su contrato "se venció con el final del partido", este jueves en Doha tras ganar 2-1 a Arabia Saudita, un resultado que supone la eliminación del Tri en el Mundial de Catar.



Martino, que llegó a la selección a comienzos de 2019, no ha conseguido clasificar a México a los octavos del Mundial, ronda de la que queda fuera por primera vez desde 1994.



"No podría decirle absolutamente nada a la gente porque yo soy el responsable máximo de esta terrible decepción y frustración que tenemos. Como responsable de esto que provoca mucha tristeza, asumo totalmente la responsabilidad de este gran fracaso", empezó su rueda de prensa.



"No hay ningún motivo que ahora me haga pensar que el futuro deba ser de manera distinta. El contrato se venció cuando el árbitro pitó el final", añadió.