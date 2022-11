Un llamado a la calma: Lionel Messi le pidió mesura a los argentinos con el Mundial de Qatar

El capitán de la selección argentina, Lionel Messi, expresó su ilusión ante el inicio del Mundial Qatar 2022 aunque pidió morigerar el afán de éxito de los argentinos, en una entrevista exclusiva con el diario deportivo Olé que se publicó este sábado.



"La vamos a ir a pelear, pero no vamos a ser campeones de entrada como pensamos los argentinos", expresó en la entrevista concedida en París.



Messi encabeza la nómina de 26 jugadores anunciada el viernes para la cita mundialista, con Ángel Di María y Paulo Dybala recuperados de sus lesiones.



"Si bien nosotros tenemos una ilusión grande, también somos realistas y conscientes de que estamos pasando por un buen momento; al mismo tiempo tenemos que saber que es un Mundial, que es muy difícil", señaló Messi.



El astro y emblema de la selección argentina jugará este fin de semana su último compromiso con el París Saint Germain, antes de unirse al plantel argentino que dirige Lionel Scaloni.



"En el Mundial siempre pasan cosas que uno no imagina, que a priori son raras. Y nosotros tenemos que pensar en el primer partido", explicó Messi.



Argentina debutará en la Copa el 22 de noviembre frente a Arabia Saudita, por el Grupo C, que completan México y Polonia.



Messi pidió a los argentinos no hacer especulaciones anticipadas.



"Ese es ya un error, pensar en octavos, se debe pensar en el primer partido. Empezar ganando es fundamental, empezar con buen pie, sumar de a tres y creo que te da tranquilidad para lo siguiente", dijo.



El mayor referente de la selección argentina consideró que el equipo debe estar preparado para las dificultades.



"Seguro que las malas van a venir en algún momento, y las vamos a pasar. Este grupo está preparado para la mala. De hecho, hemos arrancado de una mala, este grupo se formó cuando perdimos con Brasil en semifinales de Copa América en 2019 y a partir de ahí se generó lo que se generó. Bueno, creo que vamos a estar preparados, ojalá no sean tan malas y sigamos adelante", expresó.



"Esperemos dar el máximo como siempre. Pelearla se la vamos a pelear a cualquiera porque este grupo pelea todos los partidos de igual a igual, jugando mejor o peor. No tengo dudas de que no va a regalar nada", dijo.



La escuadra argentina jugará el último amistoso poco antes de empezar la Copa del Mundo, ante Emiratos Árabes, el 16 de noviembre en Abu Dhabi.