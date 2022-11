Sudamérica vs Europa: ¿Habrá cambio de rumbo en el Mundial Qatar 2022?

No será un Mundial más. Catar-2022 puede afianzar la tendencia o ser un punto de inflexión en la ya amplia supremacía de Europa sobre Sudamérica.



El panorama para los sudamericanos no luce muy alentador de cara a la cita en Oriente Medio. La brecha se amplió en casi todos los rubros: el potencial económico, torneos más competitivos y el éxodo de jóvenes de la región a edad cada vez más temprana, conspiran contra una competencia menos desigual.



En la puja por el liderazgo del fútbol, Sudamérica puede dar pelea prácticamente en un solo aspecto, aunque de importancia cualitativa: el aporte de sus grandes talentos que están aptos para cortar una serie negativa iniciada en Alemania-2006 (campeón Italia).



En ese período de cuatro mundiales, solo seleccionados europeos ganaron la copa, con un pico en Rusia-2018, donde los cuatro semifinalistas fueron equipos del viejo continente (el campeón Francia, Croacia, Bélgica e Inglaterra).



Esta racha dio vuelta la balanza y ahora Europa aventaja a Sudamérica en títulos mundiales con 12 conquistas contra 9.



A la incuestionable superioridad económica que absorbió a grandes figuras sudamericanas, Europa le sumó la preocupación por la formación de sus propias figuras, relegadas por los costosos fichajes.



"O sea que la inversión no era solo para comprar estrellas globales de Sudamérica y África, sino también para invertir en sus propios jugadores", dijo el periodista y escritor argentino Ezequiel Fernandez Moores a la AFP.



Fernández Moores, autor del libro "Breve historia del deporte argentino", dijo que "esto se nota. Europa comenzó a jugar bien al fútbol, no solo era el dinero. Ese combo hizo que la distancia se agrandara cada vez más".



Sin embargo, los sudamericanos confían que en Catar el gran momento de Lionel Messi como líder de una Albiceleste que acumula 35 partidos invicta -incluida la Copa América 2021 en Brasil y la 'Finalissima' bicontinental contra Italia- o la solidez y categoría de Brasil, pueden cambiar la historia.



"Para mí los dos máximos candidatos son Brasil y Argentina. Creo que están hoy mejor que el resto. Las grandes selecciones europeas tienen muchos problemas y no solo lesiones, sino problemas internos, de funcionamiento", afirmó el uruguayo Gustavo Poyet, seleccionador de Grecia, a la AFP.



Idéntica valoración hizo el brasileño Cafú, campéon mundial en 1994 y 2002. "Brasil viene de una temporada muy buena. Argentina tiene un muy buen conjunto también. Veo a ambas selecciones con un potencial muy grande de ganar el Mundial". explicó a la AFP.



Fernández Moores sostuvo que para mantener un eventual cambio de rumbo se debe "volver a trabajar con mucha solidez en los proyectos" y "cuando mayor es la precariedad más sufre el proyecto".



"Y hay precariedad en el fútbol de esta región, salvo Brasil, que ha tomado una distancia grande. Así como Europa tomó una gran distancia de Sudamérica, Brasil tomó una distancia muy amplia en Sudamérica", señaló.

Menos $$$, más talentos

El surgimiento de diversas camadas de futbolistas talentosos, ahora la generación liderada por Messi y Neymar, son las que pueden hacer la diferencia para achicar la brecha entre Europa y Sudamérica.



"Brasil ha tenido un cambio generacional: en los últimos 20 años pasó a ser una selección más fuerte, organizada (...) Así los jugadores de creatividad tienen más soporte atrás y se sienten más seguros", acotó Poyet, exentrenador del Betis, entre otros.



Sobre el otro coloso sudamericano, opinó que "este equipo de Argentina sabe ganar con Messi, entonces él pasa a tener otro protagonismo. (Lionel) Scaloni lo ha logrado, por eso son candidatos a ganar el Mundial".



El crack argentino, que disputará su quinto mundial, se deshizo de una pesada mochila al lograr la Copa América en Brasil-2021 tras 28 años de sequía albiceleste y ahora luce liberado, sin ataduras.



"A veces salen grandes camadas de jugadores y eso ayuda: decíamos que nunca iba a aparecer un genio como Maradona y apareció Messi", resaltó Fernández Moores.

Mbappé encendió la mecha

Entre los destinados a ocupar el cetro de mejor futbolista del planeta, el francés Killian Mbappé había encendido nuevamente la mecha de la añeja polémica de la rivalidad entre Europa y Sudamérica, seis meses antes del Mundial.



"En Sudamérica el fútbol no está tan avanzado como en Europa, y es por eso que cuando miras las últimas Copas del Mundo, son los europeos las que las ganan", lanzó el delantero.



Casi de inmediato, muchos sudamericanos le saltaron a la yugular. El DT brasileño Tite, apto para hablar del tema con mucha autoridad, respondió:



"Para mí, el corte al que se refiere Mbappé no son las eliminatorias. Quizá esté hablando de estos choques de Nations League o de amistosos europeos, pero no de las eliminatorias", expresó Tite a ESPN.



Y agregó: "No tenemos, con todo respeto, a Azerbaiyán para jugar. No tenemos uno para darte un respiro. Son todos partidos con un grado de dificultad muy alto en las eliminatorias" sudamericanas.



A partir de 2002, con el quinto título para Brasil, todos los trofeos mundialistas fueron a parar a vitrinas europeas: Italia en 2006, España en 2010, Alemania en 2014 y Francia en 2018.



Y además en 2014 un seleccionado europeo ganó por primera vez un Mundial en América. Drama deportivo completo para Sudamérica, que busca revancha en Catar. Antes que sea demasiado tarde.