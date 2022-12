¡Suárez va por un milagro! Costa Rica enfrenta a Alemania por un lugar en octavos de Qatar 2022

Con los fantasmas de Rusia-2018 sobrevolando, Alemania enfrentará hoy a Costa Rica obligada a ganar para intentar salvarse de una segunda eliminación consecutiva en la fase de grupos mundialista.



Cuatro veces campeona del mundo (1954, 1974, 1990 y 2014), la selección germana será la que más presión tenga sobre sus hombros en el estadio Al Bayt de Doha.



El competitivo fútbol alemán todavía guarda la herida de la temprana salida de Rusia-2018, donde llegó como vigente campeón mundial y se despidió como último de su grupo.



Ahora entra en la jornada decisiva de Qatar en una posición desesperada, desde la última plaza del Grupo E con solo un punto.

Por delante tiene a la líder España (4 puntos), Japón (3) y Costa Rica (3), que, tras vivir un debut de pesadilla, todavía sueña con volver a las eliminatorias.



El equipo tico clasificaría con una victoria ante Alemania o con un empate unido a un triunfo de España ante Japón.



Alemania se comenzó a complicar el pase al tropezar en el estreno ante Japón (2-1) y se vio frente al abismo cuando España se adelantó en el marcador en el segundo partido.



Un gol de Niclas Füllkrug, ariete del Werder Bremen, en el minuto 82 dio un punto de oro a Alemania, que ahora no quiere ni oír hablar de confianza en el duelo ante Costa Rica.



"Cuando el mundo del fútbol mira a un partido entre Alemania y Costa Rica, desde fuera se piensa que somos los favoritos y que está claro que deberíamos ganar", dijo el veterano Thomas Müller.



"Pero seguimos siendo humildes. Solo tenemos un punto y una diferencia de goles de menos uno. No hay razón para que estemos eufóricos", recalcó el mediocampista del Bayern de Munich. "Puede que tuviéramos una sonrisa en los labios (tras el partido contra España), pero fue solo porque sabíamos que ahora tenemos una oportunidad".



El técnico Hansi Flick podría introducir en el once inicial al delantero Leroy Sané (Bayern de Munich), que ya jugó los últimos minutos ante España tras recuperarse de su lesión en la rodilla derecha.



La 'matagigantes' de 2014

Costa Rica, por su parte, también llega al choque decisivo revitalizada por su agónico triunfo 1-0 ante Japón en la segunda jornada.



La escuadra que dirige el colombiano Luis Fernando Suárez había sido arrasada 7-0 en el debut ante España pero el domingo, en pleno asedio japonés, encontró oxígeno con un gol postrero de Keysher Fuller en su único disparo a puerta en todo el torneo.



Ante Alemania, Costa Rica pasará por una prueba de fuego como las que superó en Brasil-2014, cuando fue la 'matagigantes' del torneo al quedar por delante en su grupo de tres campeonas mundiales: Italia, Inglaterra y Uruguay.