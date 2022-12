Stéphanie Frappart, La árbitra que sigue haciendo historia en el Mundial Qatar 2022

Carismática y respetada, la francesa Stéphanie Frappart arbitrará hoy el choque entre Alemania y Costa Rica del Mundial de Qatar, con un boleto en juego a los octavos de final, rompiendo la última barrera que le faltaba en su pionera carrera en el fútbol.



Frappart, que ya fue la primera mujer en dirigir en la liga masculina de fútbol francesa y en la Liga de Campeones de la Uefa, liderará un equipo arbitral completamente femenino, del que también formará parte la mexicana Karen Díaz como asistente.



A sus 38 años, Frappart participará en el máximo torneo del fútbol masculino culminando un trepidante ascenso desde su debut en la Ligue 1 en 2019. Ese mismo año fue nominada para dirigir la Supercopa de Europa, en 2020 lo hizo en la Liga de Campeones y en 2021 en la Eurocopa.



"Es una gran evolución, un reconocimiento de mis cualidades y competencias. Esta es mi línea de conducta desde el principio, me eligen por mis competencias, no por mi género", recalcó la francesa en un encuentro con medios antes de la última Eurocopa.



Con ese recorrido, a pocos les sorprendió que Frappart estuviera entre las primeras árbitras en participar en una Copa del Mundo masculina.

"Un Mundial es lo máximo, la mayor competición del mundo", reconoció la francesa en septiembre en una rueda de prensa en Clairefontaine, tras ser nombrada como parte del cuerpo arbitral.



"Ha hecho docenas de competiciones internacionales. Sabe perfectamente cómo gestionar un evento intercontinental", la alabó Clement Turpin, el otro árbitro francés presente en Doha.



En su camino hacia el partido de hoy, Frappart cumplió con todos los pasos desde sus comienzos en el arbitraje en 1996.



"Al principio era una pasión. Yo no tenía la vista puesta en la Ligue 1 ni en ninguna otra competición", recuerda.



Antigua jugadora del AS Herblay, en la región parisina, Frappart arbitra desde los 13 años y pasó cinco temporadas en la segunda división.



"Es una mujer con una calma y serenidad impresionante, es difícil desestabilizarla, tiene una madurez increíble", señaló a la AFP el presidente de la comisión federal de árbitros francesa, Eric Borghini.