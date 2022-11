Separado del Mundial de Qatar, Onana asegura haberse "comportado de manera apropiada"

El guardameta de Camerún André Onana, apartado por "indisciplina" del grupo del Mundial-2022, asegura haberse "comportado siempre de manera apropiada", pero acepta la decisión, declaró el martes en un comunicado.



"No he sido autorizado a estar sobre el campo", escribió el jugador, reemplazado por Devis Epassy antes del partido contra Serbia (3-3), el lunes, asegurando haberse "comportado siempre de manera apropiada".



"He puesto todos mis esfuerzos, toda mi energía con el objetivo de deshacer los nudos de una situación ambigua", añade, "pero no encontré la receptividad esperada (...) Sin embargo, considero y respeto siempre las decisiones de las personas que garantizan la gestión y la supervisión de nuestro equipo".



El arquero del Inter de Milán "está apartado debido a la indisciplina. En un grupo hace falta respetar las reglas, prefiero preservar el grupo que las individualidades", comentó el seleccionador Rigobert Song en rueda de prensa después del partido.



El portero del Inter de Milán abandonó Qatar, según fuentes cercanas. No ha sido posible verificar si ha viajado a Camerún o a Italia, país en el que juega.



Onana cerró su mensaje enviando todos sus "ánimos" a sus "compañeros. "Representar a Camerún es un inmenso privilegio. La Nación primero y para siempre", incidió.



Epassy, que juega en el campeonato saudita en Abja y que tan solo había disputado cinco partidos con la selección, fue titular contra Serbia. "Ha demostrado hoy que podía ser la competencia de André", valoró Rigobert Song.



En el Inter, el entrenador Simone Inzaghi alternó primero entre Samir Handanovic y Onana, el esloveno titular en el campeonato de Italia y el camerunés en Liga de Campeones. Finalmente, el León Indomable se impuso como titular desde octubre en las dos competiciones.