¡Se ahogó en la orilla! México derrotó a Arabia Saudí, pero quedó eliminado del Mundial Qatar

México quedó eliminada del Mundial de Catar-2022 a pesar de ganar 2-1 a Arabia Saudita, este jueves en Doha, debido a que perdió en la diferencia de goles frente a Polonia, que avanza a octavos junto a Argentina, que la derrotó 2-0.



Tras un asedio en la primera mitad, el Tri rompió a marcar en la segunda parte, con tantos de Henry Martín (47) y Luis Chávez (53), de libre directo. Insuficiente para clasificar en un partido que finalizó con el gol de Al-Dawsari (90+5).



En este grupo C Argentina avanza a octavos como líder, con Polonia segunda, mientras que México, con los mismos puntos que el equipo europeo (4), y Arabia Saudita quedan eliminadas. El Tri había jugado los octavos del Mundial en las últimas siete ocasiones.



Chávez, de larga distancia

En el estadio Lusail, ante 85.000 espectadores, Luis Chávez se pasó el partido buscando portería desde larga distancia. En la primera mitad disparó desviado (2) y demasiado centrado (23).



Al comienzo de la segunda se entonó. Incrementó potencia y precisión desencadenando con una parada del arquero Al-Owais el córner que finalizó en el tanto de Henry: tocó en el primer palo César Montes y el delantero apareció en el área chica para 'matarla'.



Luego llegó el gran momento de Chávez, cuando soltó un zurdazo desde 30 metros en un libre directo que puso a México cerca de la clasificación y provocó sus lágrimas en la celebración.



Desde el principio el equipo de Gerardo Martino se había lanzado en tromba. El técnico argentino dejó atrás los cinco defensas que había utilizado en la derrota (2-0) ante Argentina y recuperó el esquema 4-3-3 del debut ante Polonia (0-0).



'Chucky' Lozano se puso al frente de las operaciones en la mediapunta. Un par de escaramuzas finalizadas con pases al espacio no pudieron ser concretadas por Alexis Vega (3) y Henry Martín (15), sus compañeros de delantera.



En esta primera parte rondó el gol (25, 27 y 41) Orbelín Pineda, titular en el centro del campo en lugar de Héctor Herrera.



Martino había matizado en la previa que el problema del Tri no era la falta de gol, sí las dificultades para fabricar ocasiones.



Esta vez sus jugadores eran fueron capaces de llegar al área, pero la falta de instinto asesino les condenaba.



Arabia Saudita había respondido a las acometidas de su rival ordenada y sin perder los nervios. Incluso se permitió un par de arañazos, con disparos altos de Kanno (8 y 23), el segundo un libre directo.



Al-Dawsari acaba con las esperanzas

Aunque su mejor jugada llegó en el descuento de la primera mitad, en una posesión larga, con un remate de cabeza demasiado cruzado de Al-Hassan.



En el descanso el 'Memo' Ochoa lideró la arenga de los suyos en el túnel de vestuarios y el Tri se lanzó de nuevo a por el pase a octavos.



Tras los goles de Henry y Chávez, la grada empujaba y el Tri respondía con un cerco sin fin.



No llegaba el tercero, pero el Tri recibía la ayuda de Argentina, que se situaba 2-0 ante Polonia. No era suficiente, faltaba un gol.



Chávez seguía con su exhibición y otro libre directo, que se iba a la escuadra, lo sacó Al-Owais con una gran estirada (72).



Con México volcado para lograr el tanto del milagro de Lusail, Al-Dawsari mató sus ilusiones en el descuento.