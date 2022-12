Qatar asegura investigar la muerte de un trabajador en una sede del Mundial

Las autoridades de Qatar dijeron este jueves que investigaban la muerte de un trabajador en un accidente laboral en el campamento base de Arabia Saudita durante el Mundial-2022, después de informaciones de la web de actualidad deportiva The Athletic.



"Si la investigación concluye que no se respetaron los protocolos de seguridad, la empresa se expone a investigaciones judiciales y duras sanciones económicas", afirmó el gobierno en un comunicado.



Según The Athletic, el fallecido sería un filipino cerca de la cuarentena que se cayó de un montacargas cuando reparaba la iluminación de un aparcamiento. Varias fuentes dijeron que no llevaba arnés de seguridad.



"La embajada de Filipinas en Doha también investiga este caso", informó el Ministerio de Asuntos Exteriores filipino a la AFP, sin poder ofrecer más detalles en este momento.



En otro comunicado, la FIFA se declaró "profundamente entristecida por esta tragedia". "Hemos contactado a las autoridades locales para pedir más detalles", añadió la organización en un comunicado.



En Doha, el comité supremo de organización de la Copa del Mundo aseguró en un comunicado que no era el empleador del obrero en cuestión y que el accidente se produjo "en una propiedad que no está bajo su jurisdicción".



No obstante, el comité dijo seguir el caso "con las autoridades competentes" y estar en "contacto con la familia" de la víctima.



Qatar cuenta con un mecanismo de compensación por accidentes laborales y salarios no retribuidos, que ha transferido más de 350 millones de dólares hasta el momento, de acuerdo a las autoridades.



Desde que fue elegido para organizar el Mundial-2022 en diciembre de 2010, el pequeño emirato del golfo recibe críticas por las condiciones laborales y de vida de sus cientos de miles de trabajadores migrantes llegados de Asia y África.



Doha responde que emprendió reformas inéditas en el código de trabajo, aplaudidas por organizaciones sindicales, que sin embargo piden una aplicación más rigurosa.



La cifra total de muertos en accidentes laborales durante los preparativos del Mundial varía según las fuentes. Qatar dice que 414 personas murieron entre 2014 y 2020. Las ONG apuntan a varios miles desde 2010.