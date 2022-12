Qatar 2022: "Va a ser un lindo partido para Argentina", vaticina Scaloni antes de Países Bajos

El seleccionador de Argentina, Lionel Scaloni, vaticinó que el duelo de cuartos de final del Mundial ante Países Bajos será "un lindo partido" por la forma de jugar de ambas selecciones y por su entidad en el fútbol internacional.



"Holanda es muy equilibrada, con muchos jugadores ofensivos, pero todos atacan y defienden. Es un resumen del fútbol de ahora. Años atrás se pensaba en cuatro para atacar y el resto para defender, pero el fútbol ahora es otra cosa", declaró el seleccionador más joven del Mundial (44 años) en su conferencia de prensa de la víspera del cruce.



"Va a ser un partido lindo de ver porque los dos proponen atacar sin descuidar la defensa. El fútbol va por ahí. Si solo piensas en atacar, lo terminas pagando", subrayó.



Scaloni es consciente de que los cuartos de final se juegan a todo o nada, es una ronda de eliminación, pero su equipo tiene ya experiencia porque desde la segunda jornada de la fase de grupos ha disputado partidos en los que una derrota dejaba eliminado al equipo, como consecuencia del debut fallido (derrota 2-1 ante Arabia Saudita).



"Este equipo va a dejar todo. Este equipo ha jugado por momentos bien y otros momentos no tan bien, pero siempre dio la cara y eso la gente lo valora", añadió. "El fútbol puede ser a veces muy lindo y a veces muy traicionero", sentenció.



Scaloni destacó que el equipo llega "bien" al partido y después de haber tenido seis días desde el partido de octavos de final, al que había llegado con apenas tres de diferencia respecto al anterior.



"En principio estamos bien. Tuvimos días para preparar el partido y fueron días muy intensos, para pensar y analizar bien a Holanda, y para preparar el partido de la manera que creemos más conveniente", aseveró.



Sobre los jugadores que parecen más en duda por problemas físicos, el mediocampista Rodrigo De Paul y el atacante Ángel Di María, afirmó no atreverse a decir si jugarán y dijo que la decisión se tomará después del entrenamiento del jueves o incluso el propio viernes.

- ¿Brasil o Croacia? "Sin respuesta" -

En el Mundial-2014, Argentina ganó a Países Bajos en las semifinales gracias a una tanda de penales, pero Scaloni afirmó no estar pensando en esa eventualidad de llegar a una definición desde los once pasos.



"Los penales son después de 120 minutos. No se plantea un partido pensando en quién está en la cancha para los penales, sería de mediocres pensarlo. Cuando se dé en el partido, se verá", indicó.



"Los penales, (los jugadores) patearon ayer y patean siempre. Luego el día del partido es una caja de fósforos. Esperemos no llegar ahí, pasar antes, pero estamos bien", insistió.



Entre los ocho cuartofinalistas prefirió no hacer una jerarquía y dijo no querer responder cuando le preguntaron si en semifinales preferiría medirse a Brasil o Croacia, que se miden el viernes.



"Los ocho que están ahora, cualquiera puede jugar la final. Estás a un paso de jugar los siete partidos y cualquiera ha hecho méritos, la línea es muy pequeña. Creemos que está muy parejo", opinó.



Quiso además enviar un recuerdo a Alejandro Sabella, seleccionador de Argentina de 2011 a 2014, en el día en el que se cumplen dos años de su fallecimiento: "Hoy es un día para nosotros triste porque la pérdida de él fue inmensa, sobre todo para la selección argentina por lo que nos dio y transmitió a la selección".