Qatar 2022: Lionel Messi, Neymar y sus selecciones (Opinión)

Definitivamente el peso del fútbol suramericano lo tienen Brasil y Argentina. Uruguay dejó envejecer su selección y últimamente los resultados son muy flojos a nivel internacional.



Permitieron que el maestro Tabárez se durmiera en el banco antes de dirigir bien los partidos y con jugadores como Godín, Suárez y Cavani lo bueno ya pasó en la mejor historia del fútbol charrúa.



Ecuador así como sube y deslumbra, en cualquier momento baja y atormenta. Los demás, diferente a argentinos y brasileños, ni siquiera fueron capaces de clasificar.

Brasil

La selección de Tite me gustó en el 2 a 0 contra Serbia. Ese día de la mano de Neymar, hasta el momento que estuvo en la cancha, fue superior, tuvo el balón, elaboró la victoria y la consiguió con dos goles de Richarlison, uno con tijera perfecta al mejor estilo del paraguayo Cabañas.



Como en el primer tiempo no se marcaron goles, fue necesario el ingreso de Fred, Rodrygo, Gabriel Jesús, Antony y Martinelli.



Brasil juega un 4-3-3 y se siente tan sobrado en la cancha, que por momentos abusa del toque y el balón jugado entre sus defensas y el arquero.



En el encuentro contra Suiza ocurrió lo mismo y por eso solo hasta el minuto 83, pudo anotar con Casemiro. No jugó Neymar por su lesión de tobillo y fue remplazado por Paquetá, en un trabajo que no dio los resultados esperados.



Otra vez fueron necesarios los cinco cambios y el triunfo resultó justo pero con un sufrimiento que el equipo de Tite no tiene por qué sentir.

Brasil es el candidato para disputar la final y hasta para ser campeón, pero su toque, su paciencia y sus exageraciones individuales tienen que terminar, para lograr el objetivo sin equivocaciones del medio campo y del ataque.

Argentina

Por tener en sus filas a Messi, muy recuperado en las últimas fechas con el PSG, los argentinos llegaron pisando duro a Qatar.



Enfrentaron en su debut a Arabia Saudita y casi todos en el mundo apostaron a la goleada. Pero la anotación de penal marcada por Messi de nada sirvió, porque los árabes se acomodaron, decidieron atacar, convirtieron dos goles y se quedaron con los tres puntos.



El interrogante saltó para el encuentro con México, selección que al final no fue capaz y perdió por 2 a 0, goles anotados por Messi y Enzo Fernández.



Argentina mejoró, sin recuperar el prestigio como gran favorito al título, porque entre otras cosas, si no gana en la próxima fecha, puede quedar por fuera del mundial.

Favoritos

Por lo anterior y por los resultados obtenidos hasta ahora, Francia es el mejor de todos, con un segundo lugar para Brasil y un tercero que todavía no encuentra candidato seguro.



Lo cierto del caso es que Mbappé tuvo razón, cuando manifestó que las selecciones de Europa están muy por encima de las suramericanas.

De pronto exageró con Brasil, pero la realidad se está viendo en el mundial de Qatar.



Hasta la próxima. @oscarrenteriaj