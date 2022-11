Qatar 2022: Fifa impidió a Bélgica usar una camiseta con la palabra "Love"

Bélgica, que ya había visto cómo la Fifa le impedía llevar el brazalete "One Love" durante el Mundial, en apoyo al colectivo Lgbtq, tampoco podrá utilizar su segundo juego de camisetas, en las cuales está inscrita la palabra "Love" ("Amor", en inglés), dijo la Real Federación Belga de Fútbol (RFBA) este lunes.



Esa camiseta, en gran parte blanca, pero con partes en los distintos colores del arco iris, cuenta con la palabra "Love" en el cuello y esa mención, según la Federación Belga, generaría problemas a la Fifa. Bastaría con quitar esa palabra para que el maillot fuera validado por la organización.



El diseño de la camiseta se realizó inspirándose en los célebres fuegos artificiales de Tomorrowland (un festival de música) y representa los valores comunes de diversidad, igualdad e inclusión", había precisado la RBFA al presentar la camiseta el pasado septiembre.



Este veto no afectaría a Bélgica al menos durante la fase de grupos, ya que tenía previsto lucir en sus tres partidos su primera equipación, de color rojo.



Los siete equipos europeos que habían previsto lucir en el Mundial de Qatar un brazalete "One Love" contra las discriminaciones renunciaron el lunes ante la amenaza de sanciones deportivas.



"La Fifa ha sido muy clara. Impondrá sanciones deportivas si nuestros capitanes lucen los brazaletes en el terreno de juego. Como Federaciones nacionales no podemos pedir a nuestros jugadores que se arriesguen a sanciones deportivas, incluyendo tarjetas amarillas", escribieron esas siete federaciones.



"Los jugadores y entrenadores de Bélgica son grandes defensores de la inclusión y continuarán mostrando su apoyo por otras vías", había reaccionado la RBFA, que indicó que tendrá "una mirada crítica en sus relaciones con la Fifa" a partir de ahora.