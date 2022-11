Qatar 2022: Así va el Mundial tras cumplirse la primera fecha en todos los grupos

Alemania, derrotada 2-1 por Japón, y Argentina, sorprendida por el mismo resultado contra Arabia Saudita, ya están en dificultades luego de la primera fecha de la fase de grupos del Mundial.



El resto de favoritas, Francia, Inglaterra, España o Brasil, superaron el primer obstáculo sin dificultades.

Esta es la situación de cada grupo:



. Grupo A:

Catar, el organizador, encajó un duro correctivo por 2-0 a manos de Ecuador en el encuentro inaugural, después de ofrecer un bajo nivel. Países Bajos, en principio el combinado más fuerte del grupo, entró bien en liza con una victoria por 2-0 sobre Senegal, que echó de menos al lesionado Sadio Mané.



Del duelo Países Bajos-Ecuador, el viernes, podría salir ya un clasificado a octavos de final.



. Grupo B:

Todo va bien para Inglaterra, quien aplastó 6-2 a una Irán preocupada por los dramáticos acontecimientos en su país. Los 'Three Lions' estarán en octavos de final si inclinan a Estados Unidos el sábado. En el otro partido, los galeses y los norteamericanos empataron 1-1 y tienen todo el trabajo por hacer para alcanzar los octavos.



. Grupo C:

¡Arabia Saudita es líder tras la primera fecha! ¿Quién lo hubiera pensado? Después de su estruendoso triunfo contra Argentina (2-1), los saudíes pueden clasificarse el sábado si repiten hazaña contra Polonia. La Albiceleste, por contra, ya está condenada a no perder frente a México, que sumó un punto por su empate en su debut ante los polacos.



. Grupo D:

Los franceses, vigentes campeones del mundo, aunque mermados por las lesiones (Paul Pogba, N'Golo Kanté, Karim Benzema, Lucas Hernández), iniciaron su andadura con una convincente victoria ante Australia (4-1) y entrarán en octavos si hacen lo propio contra Dinamarca el sábado. Daneses y tunecinos, luego de su 0-0, siguen con posibilidades de pasar a la siguiente ronda.

. Grupo E:

Alemania se juega la vida el domingo contra España. Luego de caer frente a una Japón audaz y seductora, los germanos tendrán que apañárselas para superar a la 'Roja', convencida de su fuerza gracias a su espectacular 7-0 contra Costa Rica.



En su último cara a cara, en la Liga de Naciones a finales de 2020, España también goleó (6-0) a la 'Mannschaft'.



. Grupo F:

Bélgica y su generación dorada pero envejecida es líder en solitario de su llave, merced a su 1-0 sobre Canadá. Los 'Diablos Rojos' reservarán su boleto para octavos si superan a Marruecos el domingo. Pero los norteafricanos siguen vivos, después de arrancarle un 0-0 a Croacia, finalista del Mundial-2018 y favorita para pasar de ronda.



. Grupo G:

Brasil y Suiza colideran con 3 puntos el grupo G, con los sudamericanos por delante por una mejor diferencia de goles. La Seleçao se impuso 2-0 a Serbia y Suiza lo hizo por 1-0 a Camerún. Richarlison fue la estrella de Brasil, donde se dispararon las alarmas por un golpe en el tobillo derecho de Neymar, que estará "en observación". Brasileños y suizos serán rivales en la segunda jornada, con el liderato en solitario en juego.



. Grupo H:

Portugal, líder en solitario, y Cristiano Ronaldo agrandando su leyenda al ser el primer futbolista en anotar en cinco Mundiales diferentes. Todo ello tras un debut más sufrido de lo esperado para los lusos, que vencieron 3-2 a Ghana. El encargado de abrir el camino fue CR7 al transformar un penal. Con 3 puntos, la selección campeona de Europa en 2016 domina por delante de Uruguay y Corea del Sur, que están con un punto tras igualar a cero. Serbia cierra con cero puntos. En la segunda jornada, Portugal se mide a Uruguay y podría sellar su pase a la siguiente ronda en caso de victoria.

