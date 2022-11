¡Prográmese! Así es el calendario de partidos del Mundial de Qatar 2022

Calendario de la fase final del Mundial-2022, del 20 de noviembre al 18 de diciembre:



+ El pitido inicial del torneo se dará el domingo 20 de noviembre con un Qatar-Ecuador (11:00 a.m.) en el estadio de Al-Bayt, en Al-Khor, al norte de la península, justo después de la ceremonia de apertura.



+ Seguirá un mes de competición hasta la final el domingo 18 de diciembre, que se disputará en el estadio de Lusail, a 15 kilómetros al norte de la capital, Doha.

Principales fechas:

+ Del domingo 20 al jueves 24 de noviembre: primera jornada de la fase de grupos.



+ Del viernes 25 al lunes 28 de noviembre: segunda jornada de la fase de grupos.



+ Del martes 29 de noviembre al viernes 2 de diciembre: tercera jornada de la fase de grupos.



+ Del sábado 3 al martes 6 de diciembre: octavos de final.



+ Viernes 9 y sábado 10 de diciembre: cuartos de final.



+ Martes 13 y miércoles 14 de diciembre: semifinales (2:00 p.m.)



+ Sábado 17 de diciembre: partido por el tercer puesto (10:00 a.m.)



+ Domingo 18 de diciembre: final (10:00 a.m.)

Calendario de partidos:



Fase de grupos:

20 de noviembre: Catar – Ecuador (11:00 a.m.)



21 de noviembre: Inglaterra – Irán (8:00 a.m.)



21 de noviembre: Senegal-Países Bajos (11: 00 a.m.)



21 de noviembre: Estados Unidos-Gales (2:00 p.m.)



22 de noviembre: Argentina-Arabia Saudita (5:00 a.m.)



22 de noviembre: Dinamarca-Túnez (8:00 a.m.)



22 de noviembre: México-Polonia (11:00 a.m.)



22 de noviembre: Francia-Australia (2:00 p.m.)



23 de noviembre: Marruecos-Croacia (5:00 a.m.)



23 de noviembre: Alemania-Japón (8:00 a.m.)



23 de noviembre: España-Costa Rica (11:00 a.m.)



23 de noviembre: Bélgica-Canadá (2:00 p.m.)



24 de noviembre: Suiza-Camerún (5:00 a.m.)



24 de noviembre: Uruguay-Corea del Sur (8:00 a.m.)



24 de noviembre: Portugal-Ghana (11:00 a.m.)



24 de noviembre: Brasil-Serbia (2:00 p.m.)



25 de noviembre: Gales-Irán (5:00 a.m.)



25 de noviembre: Catar-Senegal (8:00 a.m.)



25 de noviembre: Países Bajos-Ecuador (11:00 a.m.)



25 de noviembre: Inglaterra-Estados Unidos (2:00 p.m.)



26 de noviembre: Túnez-Australia (5:00 a.m.)



26 de noviembre: Polonia-Arabia Saudita (8:00 a.m.)



26 de noviembre: Francia-Dinamarca (11:00 a.m.)



26 de noviembre: Argentina-México (2:00 p.m.)



27 de noviembre: Japón-Costa Rica (5:00 a.m.)



27 de noviembre: Bélgica-Marruecos (8:00 a.m.)



27 de noviembre: Croacia-Canadá (11:00 a.m.)



27 de noviembre: España-Alemania (2:00 p.m.)



28 de noviembre: Camerún-Serbia (5:00 a.m.)



28 de noviembre: Corea del Sur-Ghana (8:00 a.m.)



28 de noviembre: Brasil-Suiza (11:00 a.m.)



28 de noviembre: Portugal-Uruguay (2:00 p.m.)



29 de noviembre: Ecuador-Senegal (10:00 a.m.)



29 de noviembre: Países Bajos-Catar (10:00 a.m.)



29 de noviembre: Irán-Estados Unidos (2:00 p.m.)



29 de noviembre: Gales-Inglaterra (2:00 p.m.)



30 de noviembre: Túnez-Francia (10:00 a.m.)



30 de noviembre: Australia-Dinamarca (10:00 a.m.)



30 de noviembre: Polonia-Argentina (2:00 p.m.)



30 de noviembre: Canadá-Marruecos (2:00 p.m.)



1 de diciembre: Croacia-Bélgica (10:00 a.m.)



1 de diciembre: Japón-España (2:00 p.m.)



1 de diciembre: Costa Rica-Alemania (2:00 p.m.)



2 de diciembre: Corea del Sur-Portugal (10:00 a.m.)



2 de diciembre: Ghana-Uruguay (10:00 a.m.)



2 de diciembre: Serbia-Suiza (2:00 p.m.)



2 de diciembre: Camerún-Brasil (2:00 p.m.)

Fase eliminatoria:



3 de diciembre: Octavos de final (10:00 a.m.)



3 de diciembre: Octavos de final (2:00 p.m.)



4 de diciembre: Octavos de final (10:00 a.m.)



4 de diciembre: Octavos de final (2:00 p.m.)



5 de diciembre: Octavos de final (10:00 a.m.)



5 de diciembre: Octavos de final (2:00 p.m.)



6 de diciembre: Octavos de final (10:00 a.m.)



6 de diciembre: Octavos de final (2:00 p.m.)



9 de diciembre: Cuartos de final (10:00 a.m.)



9 de diciembre: Cuartos de final (2:00 p.m.)



10 de diciembre: Cuartos de final (10:00 a.m.)



10 de diciembre: Cuartos de final (2:00 p.m.)



13 de diciembre: Semifinales (2:00 p.m.)



14 de diciembre: Semifinales (2:00 p.m.)



17 de diciembre: Partido por el tercer puesto (10:00 a.m.)



18 de diciembre: Final (10:00 a.m.)