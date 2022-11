"Podemos vencer a cualquiera": luego de su debut el suizo Xhaka lanzó un fuerte aviso a Brasil

El mediocampista suizo Granit Xhaka dijo tras la victoria de su equipo en el primer partido en el Mundial-2022 por 1-0 sobre Camerún que pueden "vencer a cualquiera", con Brasil, su rival en la segunda jornada del grupo G, ya en el punto de mira.



Suiza alcanzó los octavos de final en sus dos últimos Mundiales y el año pasado eliminó en octavos de la Eurocopa a la campeona mundial Francia, antes de caer en cuartos ante España, en la tanda de penales.



"No es suerte. En los últimos diez o doce años hemos estado en los principales torneos", recordó el capitán suizo.



"Brasil es el favorito del torneo, desde mi punto de vista. Tenemos que incomodarles como ya hicimos en (el Mundial de) 2018", afirmó.



Suiza empató entonces 1-1 con Brasil en su primer partido en Rusia-2018.



"Creo que Brasil tiene como para hacer tres onces titulares. Un enorme, enorme talento. Una gran, gran calidad. Pero es un partido de noventa minutos y todo puede pasar en un partido. Necesitamos ser muy compactos y no cometer errores estúpidos porque si no los pagas", afirmó.



"Nuestro equipo tiene mucha más experiencia que hace cuatro años. Estamos ya pensando en el próximo partido. Podemos vencer a cualquiera", aseguró.



El partido entre Brasil y Suiza se disputa el lunes.