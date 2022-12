Neymar regresa este sábado a trabajos con la Selección Brasil de cara a los octavos del Mundial

El astro Neymar, ausente desde el debut mundialista por una lesión en el tobillo derecho, volverá a trabajos de campo el sábado, dos días antes del partido de Brasil contra Corea del Sur en octavos de final, informó el médico de la selección brasileña.



El reencuentro de 'Ney' con la pelota es un alivio para los pentacampeones, que sufren por el desmantelamiento paulatino de su defensa: el lateral izquierdo Alex Telles sufrió un golpe en la rodilla derecha en la derrota el viernes ante Camerún (1-0) en el cierre del Grupo G.



Telles, a quien el sábado le realizarán una resonancia magnética para establecer su dolencia, se suma a otros marcadores de punta magullados, Danilo (derecho) y Alex Sandro (izquierdo), afuera desde el debut victorioso contra Serbia (2-0) y el triunfo ante Suiza (1-0) respectivamente.



"Con relación a Neymar y Alex Sandro, aún tenemos 72 horas antes del próximo juego. Contamos con el tiempo a favor. Aún hay posibilidades (de que jueguen contra Corea) y vamos a esperar cómo va a ser esa transición. Ellos aún no iniciaron trabajo de campo con la bola, eso será hecho a partir del sábado", dijo Rodrigo Lasmar en una rueda de prensa.



"Es importante observar cómo será la respuesta de los jugadores a ese nuevo estímulo. Dependiendo de eso, en esos próximos dos días, ellos pueden tener condiciones o no", agregó.



Lasmar aseguró que Danilo ha presentado "una evolución muy positiva" y el viernes realizó un "trabajo intenso en el campo, ya con la pelota".



"La expectativa es que mañana (sábado) él entrene normalmente con el grupo. Vamos a observar cómo se siente. Si todo sale bien, es muy posible que él esté disponible para Tite en el próximo juego", señaló.



Aparte de Neymar y los defensores, el atacante Gabriel Jesus se quejó de dolores en la rodilla derecha después del juego. El delantero será evaluado el sábado para conocer detalles de su condición, agregó el especialista.



Pese a la derrota contra Camerún jugando con un once 'B', que le hizo perder un invicto de 17 partidos, Brasil terminó líder del Grupo G con seis puntos, los mismos que Suiza, a la que superó por mejor diferencia de gol. Los eliminados Camerún y Serbia completan la zona.



El 'scratch' ahora se preparará para el choque contra los coreanos en octavos, que se disputará el lunes en el estadio 974 de Doha.