Minuto a minuto: sin goles terminó el juego entre México y Polonia por el Mundial Qatar

En un partido disputado las selecciones de México y Polonia no lograron anotar y cerraron con un empate sin goles la primera fecha del grupo C del Mundial Qatar 2022.



Los norteamericanos tuvieron muchos problemas para la generación de fútbol ofensivo, principalmente en el segundo tiempo, por lo que no pudieron aprovechar la derrota de la favorita Argentina frente a Arabia Saudí para tomar distancia.



Revise acá todo lo ocurrido en el juego entre México y Polonia: