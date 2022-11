Luis Fernando Suárez: "Tenemos que ser ambiciosos para enfrentar a España"

Minutos después de que la candidata Argentina se estrellara frente a Arabia Saudita, el seleccionador de Costa Rica, Luis Fernando Suárez, avisó el martes de que este Mundial puede deparar muchas sorpresas.



Todo puede pasar "si uno lo quiere, sí. Hay gente que ha logrado cosas grandes porque se lo han creído", declaró Suárez en la conferencia de prensa previa al debut del miércoles ante España por el Grupo E.



Suárez, de nacionalidad colombiana, dirigirá en Catar a una selección que todavía lideran veteranos como Keylor Navas, Celso Borges o Bryan Ruiz, quienes hicieron de Costa Rica la selección 'matagigantes' de Brasil-2014 y alcanzaron los cuartos de final.



Sentado junto al propio Ruiz, capitán tico, Suárez pidió a sus jugadores que no pongan límites a sus ambiciones mundialistas.



"De pronto no se da hoy pero a un chico que hoy escuche a Bryan Ruiz hablar sobre ser campeones del mundo, dentro de 10 años no le parecerá tan antinatural decir: 'Queremos ser campeones", explicó el técnico.



"Tenemos que darle una semilla, ser ambiciosos", recalcó. "Espero que seamos valientes diciéndolo siempre. Es la única manera en que uno puede empezar a lograr ser campeón del mundo".



Respecto al debut ante España, Suárez reconoció que será un "partido bien complicado" pero avisó de que la forma en que lograron el boleto mundialista, con una improbable remontada en las eliminatorias, les ha brindado la fortaleza necesaria para competir ante los mejores.



"El grupo está emocionalmente muy fuerte", subrayó. "Pasamos momentos difíciles, ácidos, crueles, donde para todo el mundo no había ninguna posibilidad de clasificar, un pesimismo grandísimo y el grupo se juntó para lograr las cosas".



"Fue lo mejor para nosotros porque ahora ya sabemos cuál es el camino, sabemos el derrotero a seguir para conseguir las cosas", dijo Suárez.



El técnico, que aseguró no tener decidido aún el once inicial, compartió una visión distinta del rol de seleccionador a la que ofreció minutos antes su colega español, Luis Enrique, que recalcó que el líder de la 'Roja' es él.



"Yo no, yo soy un facilitador de líderes", contrapuso Suárez. "Yo tengo en el grupo diferentes liderazgos que son bien interesantes. Bryan es un líder de una manera, Keylor (Navas) y Joel Campbell de otra. Hay diferentes liderazgos que uno tiene que tener la inteligencia para saber cuáles son y direccionarlos".



En su turno, Ruiz avanzó que Costa Rica se presentará el miércoles con un planteamiento "valiente" y destacó la seguridad que les ofrece contar con Keylor Navas pese a su inactividad esta temporada en el Paris Saint Germain.



"Tener a Keylor atrás da mucha confianza", reconoció. "La idea es que participe lo menos posible pero tenemos la confianza y certeza de que cuando sea necesaria su intervención será de buena manera y va a ser difícil meternos un gol".