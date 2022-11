Luis Fernando Suárez: "No fue táctica lo de hoy, fue volver a lo que hace Costa Rica"

"El jueves ante Alemania tenemos que tener la misma tensión, que nos tengan en cuenta, todavía soñamos", avisó el seleccionador de Costa Rica, el colombiano Luis Fernando Suárez, este domingo tras ganar 1-0 a Japón y mantener viva la esperanza de lograr la clasificación a octavos del Mundial.



"Es necesario ponderar lo que todos hicieron por sacar esto adelante. Hoy Costa Rica fue Costa Rica, con algunos limitantes, pero mostramos el deseo de entregarnos por un país", señaló el preparador en la conferencia posterior al partido, disputado en Doha.



Con un gol de Keysher Fuller (81) en su único disparo a puerta, Costa Rica sorprendió a Japón con un triunfo 1-0.



"Es fácil decir ganar a Japón, pero este Japón es una muy buena noticia del Mundial. Haberlo ganado debe ser altamente valorado. Estamos ahí. Ayer no estábamos muertos y hoy estamos peleando. El jueves tenemos que tener la misma tensión. Que nos tengan en cuenta, todavía soñamos", insistió el preparador.



Costa Rica afrontaba la segunda jornada del Mundial tras haber encajado un 7-0 ante España en el debut.



Suárez explicó cómo se levantó su grupo: "En los entrenamientos cada conversación era sobre cómo juntos podíamos salir adelante, el mismo discurso que hemos tenido todo este año. Estoy muy orgulloso. Yo solo les escucho y les veo, a veces modero, pero me gusta lo que veo".



"Creo que lo más importante en este equipo no son las palabras, sí las actitudes y los símbolos, saber el grupo que somos", añadió.



El técnico colombiano descartó que estén pendientes del resultado del segundo partido de la llave, este domingo entre España y Alemania.



"Independientemente del resultado, hay un montón de variables. Hay que seguir enfocados en una sola cosa. Hoy ese foco no puede perderse, solo tenemos uno: buscar un resultado positivo contra Alemania", incidió.



También le preguntaron sobre qué cambió en su equipo para pasar de encajar siete goles a guardar la portería a cero ante un equipo que ganó 2-1 a Alemania.



"Hoy el equipo fue mucho más agresivo para recuperar la pelota, mucho más atento... Y aprovechamos las posibilidades que tuvimos en el campo contrario. No nos marcaron tan rápido y el equipo tuvo la suficiente atención y solidaridad", dijo.



"No fue táctica lo de hoy, fue volver a lo que normalmente hace Costa Rica. Cuando uno pierde por tanta diferencia de goles, son accidentes que uno no quiere vivir", siguió.



Finalmente quiso subrayar que la jugada del gol, en el que una pérdida de Japón en zona comprometida se convirtió en una opción que aprovechó con un buen disparo Fuller, la trabajaron en los entrenamientos.



"Lo habíamos trabajado, que hiciera juego interior, y lo hizo de manera inteligente. Sabía que tendríamos alguna opción", finalizó.