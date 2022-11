Los horarios y canales para ver los partidos de este miércoles en el Mundial de Qatar 2022

Este miércoles sigue la tercera y última fecha de la fase de grupos del Mundial Qatar 2022, con la participación de Argentina y Francia como protagonistas de la jornada.



La albiceleste está urgida de un resultado para clasificar a los octavos, por lo que su compromiso frente a Polonia lo convierte en el duelo atractivo de este día.



La jornada completa de los grupos 'C' y 'D' se podrán disfrutar en Colombia de la siguiente manera:



Grupo C:

Túnez vs. Francia

Hora: 10:00 a.m.

Tv: Directv Sports, Caracol y RCN.



Australia vs. Dinamarca

Hora: 10:00 a.m.

Tv: Directv Sports



Arabia Saudita vs. México

Hora: 2:00 p.m.

Tv: Directv Sports



Argentina vs. Polonia

Hora: 2:00 p.m.

Tv: Directv Sports