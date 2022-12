Los horarios y canales para ver los partidos de este martes en el Mundial de Qatar 2022

Este martes continúan los duelos por los octavos de final del Mundial Qatar 2022. Ahora es el turno de Portugal y España protagonizar los duelos del día.



Este será la última jornada de los octavos de final y con esto se definirán los cuartos de final. Cada vez el Mundial de Qatar se acerca a su fin.



Martes 6 de diciembre

​

Marruecos vs. España

Hora: 10:00 a.m.

TV: Directv, Caracol y RCN



Portugal vs. Suiza

Hora: 02:00 p.m.

TV: Directv.