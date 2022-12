Los horarios y canales para ver los partidos de este lunes en el Mundial de Qatar 2022

Este lunes continúan los duelos por los octavos de final del Mundial Qatar 2022. En esta ocasión es el turno para la favorita Brasil, que entra en escena por un cupo para la fase de cuartos cuando enfrente a Corea.



Por el otro lado aparece la sorprendente Japón, que enfrentará a primera hora a Croacia, vigente subcampeona del pasado campeonato mundial.



Lunes 5 de diciembre

Japón vs. Croacia

Hora: 10:00 a.m.

TV: Directv, Caracol y RCN



Brasil vs. Corea del Sur

Hora: 02:00 p.m.

TV: Directv, Caracol y RCN