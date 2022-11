Listos para Qatar: Croacia anuncia su lista mundialista con Modric de nuevo como líder

El seleccionador de Croacia, Zlatko Dalic, desveló este miércoles la lista de 26 jugadores seleccionados para el Mundial de Qatar-2022 (20 noviembre-18 diciembre), en la que el veterano Luka Modric (37 años) volverá a ser el líder.



"Somos optimistas, no sin razón, pero también debemos ser realistas", declaró Dalic a la prensa al presentar la lista.



En 2018, Dalic condujo a Croacia al subcampeonato mundial, todo un éxito para un país de 3,9 millones de habitantes.



"Iremos paso a paso, pero tenemos confianza sobre todo después de los partidos de la Liga de Naciones", indicó el seleccionador, de 56 años.



En septiembre, Croacia se clasificó a la 'Final Four' de la Liga de Naciones de la UEFA.



"No hay presión, no hay euforia. El primer partido será el más importante (...) Pensamos en cómo terminar en primera posición del grupo", dijo Dalic,



Croacia, que forma parte del grupo F de Catar-2022, abrirá su torneo el 23 de noviembre contra Marruecos, antes de medirse después a Canadá y Bélgica.



- Lista de 26 jugadores convocados por Croacia para el Mundial de Catar-2022:



Arqueros: Dominik Livakovic (Dinamo Zagreb), Ivica Ivusic (Osijek), Ivo Grbic (Atlético Madrid/ESP)



Defensas: Domagoj Vida (AEK Atenas/GRE), Dejan Lovren (Zenit/RUS), Borna Barisic (Glasgow Rangers/SCO), Josip Juranovic (Celtic Glasgow/SCO), Josko Gvardiol (RB Leipzig/GER), Borna Sosa (Stuttgart/GER), Josip Stanisic (Bayern Múnich/GER), Martin Erlic (Sassuolo/ITA), Josip Sutalo (Dinamo Zagreb)



Mediocampistas: Luka Modric (Real Madrid/ESP), Mateo Kovacic (Chelsea/ENG), Marcelo Brozovic (Inter Milán/ITA), Mario Pasalic (Atalanta/ITA), Nikola Vlasic (Torino/ITA), Lovro Majer (Rennes/FRA), Kristijan Jakic (Eintracht Fráncfort/GER), Luka Sucic (RB Salzburgo/AUT)



Atacantes: Ivan Perisic (Tottenham/ENG), Andrej Kramaric (Hoffenheim/GER), Bruno Petkovic (Dinamo Zagreb), Mislav Orsic (Dinamo Zagreb), Ante Budimir (Osasuna/ESP), Marko Livaja (Hajduk Split)