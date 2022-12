Las reacciones de Giroud tras convertirse en el máximo anotador de Francia

El delantero Olivier Giroud, autor de un tanto en la victoria de Francia por 3-1 a Polonia en octavos de final del Mundial de Qatar, espera "seguir marcando goles para llegar lo más lejos posible en el torneo", declaró tras el partido.



Con ese gol, el primero del partido, Giroud se convirtió en el máximo anotador de la historia de los 'Bleus' con 52 dianas, una más que Thierry Henry. "Es un orgullo inmenso, un sueño de niño de poder batir a 'Titi' (Henry)", explicó el veterano delantero de 36 años ante las cámaras de la televisión francesa TF1.



"Pero espero seguir marcando algunos goles más para poder llegar lo más lejos posible en el torneo", añadió Giroud, que en Rusia-2018 no metió ningún gol pese a que Francia acabó llevándose el título mundial.



Tras el gol, "enseguida he pensado en mi familia, en mis hijos, en mis amigos... Es algo extraordinario conseguirlo en una Copa del Mundo".



El goleador del AC Milan se felicitó porque "la aventura continúa" para Francia, que en cuartos se medirá al vencedor del duelo de este domingo entre Inglaterra y Senegal.



"En el vestuario hablamos que para vivir esta magnífica experiencia juntos, teníamos que ser solidarios, unidos, todos a una. En cada momento hemos sabido encontrar las palabras justas. Somos un grupo de amigos y eso se ve" en el campo.



"Estoy contento por el equipo, que se ha visto recompensado por sus esfuerzos", añadió, antes de advertir que el objetivo de la tercera estrella no se ha conseguido aún: "El camino es aún largo".



Posteriormente, ante las cámaras de beinSports, Giroud admitió que su equipo "tuvo un poco de suerte" en una doble ocasión muy clara fallada por los polacos cuando el marcador era de 1-0 para los galos. "Después hemos sabido marcar las diferencias y sentenciar el partido".



Giroud, que tuvo tres ocasiones claras para marcar antes de lograr abrir el marcador, se felicitó por "haber marcado ese gol y no hablar más" del récord de Henry.