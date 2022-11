La Fifa afirma que los 0-0 en el Mundial de Qatar se deben al miedo a perder el primer partido

El elevado número de empates sin goles en la Copa del Mundo se debe al miedo que tienen los equipos a sufrir una derrota a las primeras de cambio, afirmó este sábado el grupo de estudios técnicos de la FIFA.



En los primeros 20 partidos de Qatar han terminado cinco encuentros sin goles, por lo que si dos choques más acaban 0-0 se igualaría el récord de empates sin festejos en una Copa del Mundo.



En el Mundial de 2018 solo hubo un 0-0: entre Francia, a la postre campeona, y Dinamarca.



"Es porque los equipos no quieren arriesgarse demasiado al principio", dijo el ex internacional nigeriano Sunday Oliseh.



"Los datos muestran que alrededor del 70% de los equipos que pierden su primer partido quedan fuera en la fase de grupos, y todos son conscientes de ello", añadió.



El partido de Uruguay contra Corea del Sur del jueves fue el primero de una Copa del Mundo, en el siglo XXI, donde no se vio ni siquiera un tiro a puerta.



"Muchos equipos apuestan por ser cautelosos", dijo el exentrenador de Japón, Alberto Zaccheroni.



"Muchos equipos alinearon a cinco defensas y jugaron muy cerrados y compactos. Querían asegurarse al menos un punto en su primer partido y, si aparecía una oportunidad, intentar aprovecharla para ganar el partido", explicó.



A pesar de la goleada de Inglaterra a Irán (6-2) y la de España a Costa Rica (7-0), hasta ahora se han marcado menos goles por partido en Catar que en Rusia-2018 o en Brasil-2014.