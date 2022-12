Kylian Mbappé: obesionado con el Mundial, presenta cifras impresionantes en Qatar

MVP en los tres partidos que fue titular, máximo goleador del torneo, récords de precocidad: Kylian Mbappé no parece tener límites en este Mundial de Catar, un torneo que se ha convertido "en una obsesión" para el joven delantero francés de 23 años.



Si alguien pudiera pensar que con el título mundial logrado en Rusia-2018 Mbappé pudiera ya darse por satisfecho y concentrar sus objetivos en, por ejemplo, ganar la Liga de Campeones por primera vez, el jugador de Bondy lo dejó claro el domingo tras convertirse en el verdugo de Polonia en los octavos de final, donde firmó una actuación soberbia con dos goles y una asistencia.



"He planificado mi temporada en base a este torneo, tanto física como mentalmente. Quería llegar bien a esta Copa del Mundo y por el momento todo está bien", declaró en conferencia de prensa.



"La Copa del Mundo es una obsesión, es la competición de mis sueños", añadió, dejando claro sus objetivos.



Con cinco goles en el torneo y tres veces elegido el mejor hombre del partido (en la derrota 1-0 frente a Túnez no fue titular ya que los 'Bleus' estaban clasificados), Mbappé cumplirá 24 años... ¡dos días después de la final del Mundial!



"Capacidad para cambiar un partido"

"Es difícil encontrar los límites de Mbappé en un partido como el de hoy", llegó a decir tras el partido contra Polonia el arquero y capitán de los 'Bleus' Hugo Lloris.



"Forma parte de esos jugadores fuera de serie (...) con esa capacidad de cambiar el transcurso de un partido en cualquier momento", dijo por su parte el seleccionador galo Didier Deschamps.



Con los cinco goles que ha marcado en Catar, Mbappé suma ya nueve en Copa del Mundo, y es el segundo máximo goleador francés en este torneo, superando ya a mitos como Michel Platini, Zinedine Zidane y Thierry Henry. Superar los 13 goles de Just Fontaine parece solo una cuestión de tiempo.



Mbappé superó el domingo el récord de precocidad de Eusebio como el jugador más joven en alcanzar los nueve tantos en Copa del Mundo, que lo logró ya con más de 24 años. Otros goleadores de época como Pelé o Ronaldo Nazario no pueden presumir de esas cifras, ni siquiera el alemán Miroslav Klose, máximo goleador de los mundiales con 16 dianas... Otra cifra que parece al alcance de un Mbappé al que le podrían quedar al menos otros tres mundiales por disputar.



Otro récord: es la primera vez en la historia que un futbolista inscribe un doblete en octavos de final en dos mundiales consecutivos. En Rusia-2018, Argentina fue la víctima de 'Kyky' (4-3).



Para poner más contexto a lo que supone esa cifra, solo basta decir que Mbappé lleva los mismos goles en Copa del Mundo que Lionel Messi y uno más que Cristiano Ronaldo, los dos jugadores que han dominado el fútbol en los últimos 15 años.



Mismos goles que Messi, uno más que Ronaldo

La gran diferencia es que el argentino y el portugués superan ya los 35 años y están disputando en Catar su quinto Mundial.



Para Mbappé es solo la segunda cita mundialista y ya fue campeón en 2018, un título que llevan persiguiendo durante toda su carrera Messi y Ronaldo sin que por el momento lo hayan conseguido.



De repetir título en Catar, Mbappé sumaría dos en sus dos primeras apariciones en el torneo, lo que le situaría a la altura de Pelé y el récord de 'O Rei' como único futbolista con tres Copas del Mundo dejaría de ser una utopía para el francés, quien no obstante se mantuvo prudente el domingo.



"Estamos lejos del objetivo que nos hemos marcado, que me he marcado. Hay un cuarto de final en el que tenemos que concentrarnos", dijo en referencia al próximo partido contra Inglaterra por un puesto en semifinales.



"Mbappé es un gran jugador y para defenderlo tendremos que hacerlo en equipo", declaró el inglés Eric Dier tras lograr la clasificación frente a Senegal (3-0).



Al seleccionador inglés Gareth Southgate le quedan por delante cinco días para encontrar la manera de defender a Mbappé, aunque si hace caso a su homólogo polaco Czeslaw Michniewicz, es un trabajo inútil: "Como entrenador, no hay una fórmula mágica para parar a Mbappé".



Ya se verá el próximo sábado, si Southgate acierta con ella.