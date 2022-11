¡Haga cuentas! Las posibilidades de Argentina para clasificar a los octavos del Mundial

Llegó la hora de la definición en el grupo C del Mundial Qatar 2022. Las cuatro selecciones que integran esa zona (Argentina, Polonia, México y Arabia Saudí) se disputan los dos cupos para los octavos de final.



Nadie se esperaba que para esta última jornada la Argentina de Lionel Messi estuviera haciendo cuentas para acceder a la siguiente ronda del Mundial. Una derrota frente a Arabia y un triunfo ante los mexicanos, tienen a la 'albiceleste' segunda del cuadarangular con tres unidades.



Polonia lidera el grupo con cuatro puntos, los árabes son terceros con tres unidades y los mexicanos últimos con solo un punto. Sin embargo, todos cuentan con chances para avanzar.



Por el lado de la Argentina, la ventaja es que depende de sí misma para avanzar de ronda y enfrentará a la líder Polonia, pero en caso de no obtener un buen resultado dependerá de lo que ocurra entre México y Arabia Saudí.



Las cuentas de los suramericanos:

De entrada hay que indicar que la victoria frente a los polacos mete a los argentinos en la fiesta de los octavos de final del Mundial Qatar 2022 sin depender de nadie.



En caso de empate, la Argentina dependerá de que Arabia Saudí no derrote a México o que los norteamericanos ganen ese compromiso por tres o más goles de diferencia.



Si hay igualdad en los dos juegos del grupo C, las selecciones que avanzarían serían Polonia y Argentina.



Finalmente, en caso de que el equipo de Lionel Messi pierda su juego ante los europeos, quedarán por fuera de la fiesta de los octavos de final del Mundial Qatar 2022, sin importar qué ocurra en el otro juego.