¿Habrá revancha? Argentina y Países Bajos se reencuentran por los cuartos de final en Qatar

Un clásico mundialista en el menú: la Argentina de Lionel Messi se mide a Países Bajos, el viernes (2:00 p.m, hora colombiana) en cuartos de final de Qatar 2022, en un duelo en el que el equipo europeo tratará de 'vengar' su eliminación ante la Albiceleste en semifinales de Brasil 2014.



Solo Lionel Messi y Ángel Di María persisten en el equipo argentino de aquel duelo de hace ocho años, pero en Países Bajos hay más 'supervivientes' (Daley Blind, Stefan De Vrij, Memphis Depay), además del seleccionador Louis Van Gaal.



"Messi es de ese tipo de jugadores que pueden decidir un partido en una acción individual. En aquella semifinal de 2014, no tocó un balón y perdimos en los penales. Ahora queremos nuestra revancha", afirmó el veterano técnico.



Ese enfrentamiento de Sao Paulo fue el quinto de los que han disputado Argentina y Países Bajos en Mundiales, con un balance por ahora nivelado, de dos triunfos para cada uno y un empate.



Una de las victorias argentinas trae especialmente buenos recuerdos, ya que fue la que permitió el primer título mundial de la Albiceleste, en 1978 con un doblete de Mario Kempes para un 3-1 en el Monumental de Buenos Aires.



Van Gaal, el seleccionador de mayor edad en este Mundial a sus 71 años, tendrá frente a él al más joven, un Lionel Scaloni (44 años) que ha devuelto la ilusión al equipo y que confía en poder contrarrestar al equipo naranja.



"Es una selección que tiene las cosas muy claras. A lo mejor no brilla como otros equipos holandeses anteriores, pero tienen las cosas muy claras. Va a ser un partido lindo, con dos selecciones históricas. Uno quedará fuera, ojalá que pasemos nosotros", dijo el entrenador argentino.



La principal duda en la preparación del partido para Scaloni ha estado de nuevo en su ataque y en concreto en la participación de Ángel Di María, ausente en el partido de octavos por un problema en el cuádriceps y que podría regresar al once titular para acompañar a Messi y probablemente a Julián Álvarez.



- Messi, a la caza de récords -

Messi, con tres goles en este Mundial, rompió en los octavos ante Australia su particular 'maldición' de no marcar nunca en rondas de eliminación directa de esta competición y ahora, liberado, espera seguir sumando, a la vez que sigue acariciando récords.



Lleva nueve goles en Mundiales y con uno más alcanzará al argentino que más marcó en el torneo, Gabriel Batistuta (10). Llegará además a su partido mundialista número 24, lo que le permitirá igualar en el segundo puesto histórico con el alemán Miroslav Klose y pisar los talones del plusmarquista, el también alemán Lothar Matthaus (25).



Pese a la importancia que Messi tiene en Argentina, desde Países Bajos insisten en que son conscientes del peligro global que tiene toda la Scaloneta, no solo un jugador.



"No nos preparamos específicamente para él, sino para ganar a Argentina, sabiendo el papel que tiene en sus éxitos desde hace años", afirmó el miércoles el capitán y defensa de los neerlandeses, Virgil Van Dijk, al referirse al astro del París Saint-Germain.



Argentina empezó muy mal este Mundial, con una derrota 2-1 ante Arabia Saudita, pero luego corrigió bien el rumbo, encadenando victorias ante México y Polonia por 2-0, para ganar el Grupo C, y después sobre Australia en octavos de final por 2-1.



Países Bajos ha tenido un torneo con menos sobresaltos, aunque 'tropezó' en su único duelo hasta ahora con una selección sudamericana, al empatar 1-1 con Ecuador en un Grupo A que lideró por sus triunfos sobre Senegal y el anfitrión Catar por 2-0.



Luego derrotó sin sobresaltos a Estados Unidos por 3-1.



El ganador de este cruce se enfrentará en semifinales contra el triunfador del Brasil-Croacia. En caso de que el equipo de Neymar y el de Messi venzan el viernes en cuartos, el esperado 'Superclásico' estará servido.