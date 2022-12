Francia quiere llegar los cuartos de final de Qatar 2022 y tendrá que sobrepasar a Polonia

La Polonia de Robert Lewandowski será el domingo el primer obstáculo en los cruces en el camino de Francia de intentar revalidar la corona mundial, algo que solo dos selecciones lograron antes en la Copa del Mundo: Italia (1934 y 1938) y Brasil (1958 y 1962).



Pese al favoritismo de los 'Bleus', el capitán Hugo Lloris recordó este sábado lo ocurrido en la Eurocopa el año pasado, cuando Francia fue eliminada en octavos por Suiza: "Muchas veces nos decimos que no hay que relajarse sea cual sea el escenario (...) y si tenemos la oportunidad, hay que 'matar' el partido".



"El equipo es consciente del evento, de entrar en una nueva fase de la competición, en la que si vences te ganas el derecho a seguir y si pierdes te vuelves a casa", añadió en conferencia de prensa.



Tras la derrota en la última jornada de la primera fase contra Túnez, cuando Francia jugó con un equipo 'B' por estar ya clasificada, Didier Deschamps volverá a su once de gala, con todos los pesos pesados, incluido el cuarteto atacante Griezmann-Mbappé-Dembélé-Giroud.



- ¿Récords para Lloris y Giroud? -

Aunque el objetivo prioritario sea la clasificación, los 'Bleus' pueden batir varios récords en este partido: si marca, Giroud se convertirá en el máximo goleador de la historia de la selección francesa, después de igualar el récord de Thierry Henry (51) en el partido contra Dinamarca (victoria por 2-1).



Lloris, por su parte, se convertirá en el jugador con más internacionalidades, igualado con Liliam Thuram (142) y en el futbolista galo con más partidos mundialistas, empatado con Fabien Barthez y el propio Henry (todos con 17).



Pero más allá de las marcas personales, el objetivo común es la clasificación a cuartos de final, y por ello no se fían de una Polonia que tiene en Lewandowski y el guardamenta Wojciech Szczesny sus dos puntales.



"Hay que limitar su influencia" en el juego, advirtió el seleccionador Didier Deschamps sobre el goleador del FC Barcelona. "Cuantos menos balones le lleguen, menos peligroso será. Es un jugador inteligente, con una habilidad técnica, que utiliza muy bien su cuerpo. Cualquier balón puede ser peligroso con él", añadió.



- Parar a Lewandowski -

Szczesny "está realizando un torneo magnífico y si Polonia está en octavos de final se lo debe a su guardameta", declaró Lloris sobre el arquero rival.



Ambos coincidieron en destacar que a "Polonia le encanta defender", pero que el juego de la selección centroeuropea no se limita a eso. "Es el juego ofensivo, es un equipo competitivo, con un núcleo de jugadores con experiencia", agregó el seleccionador de los 'Bleus'.



Todas las apuestas, no obstante, dan como gran favorita a la selección francesa. Incluso los polacos son conscientes: "Tenemos un 1% de posibilidades de eliminar a Francia, pero ya es un 1% más que si no nos hubiéramos clasificado", bromeó el portero suplente Kamil Grabara dos días antes de medirse a los 'Bleus', que figuran entre los favoritos para el título.



"Tendremos nuestra oportunidad", añadió el delantero Robert Gumny, que a sus 24 años encarna el relevo de la selección polaca.



Será la primera vez desde la edición de 1986 que la selección polaca disputa los octavos de final de la Copa del Mundo, después de acabar segundos en el grupo que compartían con Argentina, México y Arabia Saudita.



Y una vez en octavos, los polacos no tienen nada que perder. Los 'Bleus' están avisados.