Fin de la temporada: el golero alemán Manuel Neuer se fracturó la pierna mientras esquiaba

Nuevo golpe duro para el fútbol alemán: menos de dos semanas después de la eliminación en la fase de grupos de Alemania en el Mundial de Catar, el emblemático guardameta de la Mannschaft y Bayern Múnich, Manuel Neuer, anunció el sábado que se perderá el resto de la temporada por una fractura en una pierna mientras practicaba esquí.



Sin duda, esto supone una mala noticia para el club bávaro, también privado lo que resta de temporada de su defensa central Lucas Hernández, gravemente lesionado en la rodilla derecha durante el primer partido de la selección de Francia en el Mundial-2022.



El Bayern, líder del campeonato alemán antes del parón, se enfrentará en octavos de final de Liga de Campeones al París Saint-Germain el 14 de febrero y el 8 de marzo. Su compatriota Sven Ulreich debería ocupar la portería hasta el final de la temporada.



Neuer, de 36 años, se fracturó una pierna practicando esquí de travesía y fue operado en una clínica de Murnau, cerca de Múnich.

Manuel Neuer, arquero del @FCBayern , se fracturó su pierna derecha esquiando y volverá hasta la temporada 2023 -2024. pic.twitter.com/IGJq2fUJos — Sebastián Vargas 📻 ⚽🏈🥎🥌⛳🎤 (@sebasperiodista) December 10, 2022

El Bayern "impactado"

"¡Muchas gracias al equipo médico! Sin embargo, duele que la temporada se haya terminado para mí", escribió en su cuenta de Instagram, texto acompañado por una imagen de Neuer sobre una cama de hospital, con el pulgar de la mano levantado y una pierna escayolada.



"La noticia de la lesión de Manuel nos ha impactado a todos. Estaremos a su lado y lo acompañaremos en su camino de regreso. También se recuperará de esta grave lesión y volverá a los terrenos de juego tan fuerte como antes", declaró el director ejecutivo del Bayern Múnich, el exarquero Oliver Kahn, en un comunicado.



"El hecho de que Manuel haya tenido un accidente así es terrible y todos nuestros pensamientos están con él, por supuesto. Tiene una fuerte personalidad y volverá", incidió el director deportivo del club bávaro, Hasan Salihamidzic. El exportero de Schalke 04 tiene contrato hasta 2024 con el campeón de Alemania.



Blanco de críticas

La temporada 2022-2023 parece maldita para el campeón del mundo en 2014, alejado de los terrenos de juego antes de la Copa del Mundo debido a una lesión de espalda.



Neuer logró recuperarse a tiempo para el Mundial-2022 pero el guardameta, con 117 partidos como internacional, no pudo evitar la eliminación de la Mannschaft en fase de grupos, tal y como ocurrió en 2018.



El arquero alemán no ha anunciado una posible retirada internacional y el entrenador Hansi Flick, confirmado en su puesto a pesar del fracaso en Catar, podría seguir apostando por él, con el objetivo de ganar la Eurocopa 2024 que se disputará en Alemania.



"Es una noticia muy amarga en este final de año. Estamos contentos de que la operación haya ido bien y deseamos a Manu una recuperación rápida y satisfactoria. Esto es lo más importante ahora mismo", afirmó Flick, que conquistó en 2020 la Liga de Campeones con el Bayern Múnich.



Durante mucho tiempo intocable en la selección, Neuer concentra ahora el blanco de críticas en su país.



"Cometió errores que no se le conocían", subrayó tras la eliminación Lothar Matthäus, quien ostenta el récord de partidos jugados con la Mannschaft.



El diario Bild informó de la tensión en el seno de la selección en Catar, con el suplente Marc-André Ter Stegen reprochando en especial a Flick el rol de titular de manera sistemática del portero del Bayern.