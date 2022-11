¡Fiebre amarilla! Ecuador le dañó la fiesta a Qatar al derrotarlo en el primer juego del Mundial

Ecuador arrancó el Mundial de la mejor manera, con una victoria sin sobresaltos por 2 a 0 sobre los anfitriones de Catar, este domingo en Al Khor, en un partido de apertura en el que la estrella fue Enner Valencia con un doblete.



El atacante ecuatoriano firmó sus dos tantos en la primera mitad, uno de penal en el 16 y otro de cabeza en el 31, dejando encarrilada la victoria de su equipo. El marcador ya no se movió en la segunda mitad.



Antes de sus dos goles, a Enner Valencia se le había anulado tras una revisión en el VAR un tanto que había conseguido en el tercer minuto.



El delantero del Fenerbahçe turco, con los tres que logró en Brasil-2014, acumula ya cinco tantos en Mundiales, precisamente los cinco últimos logrados por su país en esta competición.



Fue luego cambiado a un cuarto de hora del final, cojeando ligeramente y aclamado por el fondo de la hinchada amarilla.



La Tri arruinó así la fiesta de Catar, que había abierto poco antes el torneo con una ceremonia de apertura que contó con el actor estadounidense Morgan Freeman como narrador y que ahora se convierte en el primer país anfitrión del máximo torneo del fútbol que arranca perdiendo su primer partido.



Ecuador se pone como primer líder del grupo A, a la espera de que Países Bajos y el campeón africano Senegal midan fuerzas el lunes.



Catar, en su debut mundialista, tendrá que reaccionar en sus próximos partidos si no quiere seguir los pasos de Sudáfrica, que en 2010 fue el único anfitrión que quedó eliminado en la fase de grupos.



La victoria es un buen presagio para Ecuador, ya que la única vez anteriormente que ganó su primer partido mundialista fue en 2006, entonces por 2-0 a Polonia, y esa fue la edición de su mejor actuación en el torneo, al llegar por primera y por ahora última vez a los octavos de final.



Por la vía rápida

Tras el embrollo del 'caso Byron Castillo', que durante un tiempo puso en el aire la presencia ecuatoriana en Catar-2022, el equipo de Gustavo Alfaro demostró desde el primer instante del partido que llegaba con ganas de hacerlo bien a su cuarto Mundial.



Los jugadores ecuatorianos celebraron pronto un tanto, conseguido de cabeza por Enner Valencia apenas en el minuto 3, y el balón llegó incluso a situarse en el centro del campo, hasta que se decidió la revisión en el VAR y el árbitro italiano Daniele Orsato decidió no validarlo.



Los hinchas cataríes lo festejaron con aplausos y alivio, pero la alegría duró apenas diez minutos más, hasta que el propio Valencia transformó en el 16 un penal que había sido cometido sobre él mismo.



Ecuador controlaba la situación a la perfección, maniatando a un rival que no sabía cómo reaccionar y que quedó ya muy herido con el segundo de la Tri, en el 31, cuando un centro de Ángel Preciado fue cabeceado a la red por Enner Valencia, omnipresente.



Catar tuvo su mejor ocasión al borde del descanso, en el 45+3, cuando Almoez Ali envió de cabeza fuera ante el arco defendido por Hernán Galíndez.



En la segunda parte, a lo largo de la cual un número importante de aficionados locales fueron abandonando el estadio, Romario Ibarra estuvo cerca de firmar el tercero, pero su disparo fue repelido por el guardameta local, Saad Al Sheeb.



Los cataríes intentaban sin éxito recortar la desventaja para reengancharse al partido.



El defensa de origen portugués y caboverdiano Pedro Miguel lo intentó con un remate desviado de cabeza en el 62.



Akram Afif envió demasiado alto en el 75, justo antes de que Ecuador decidiera cambiar a Enner Valencia, cansado y que se retiró cojeando ligeramente.



En el 86, Mohammed Muntari también envió por encima del larguero.



Galíndez resistió con su arco a cero y su selección encadena un séptimo partido seguido sin recibir goles.



Ecuador afrontará con la ilusión en su punto máximo su siguiente reto en este Mundial, contra Países Bajos el viernes, mientras que Catar tratará de apurar sus opciones el mismo día contra Senegal.