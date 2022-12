Federación portuguesa niega que Cristiano Ronaldo amenazara con marcharse del Mundial de Qatar

La Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) negó este jueves que Cristiano Ronaldo amenazara con abandonar el equipo tras ser suplente en la clamorosa victoria de su selección ante Suiza (6-1) en octavos de final del Mundial de Qatar.



"Una noticia publicada este jueves informa de que Cristiano Ronaldo amenazó con dejar el equipo nacional durante una conversación con Fernando Santos", el seleccionador, señaló la FPF en un comunicado.



"La FPF precisa que en ningún momento el capitán del equipo nacional, Cristiano Ronaldo, amenazó con abandonar el equipo nacional durante la competición en Qatar", añadió la federación.



El desmentido de la FPF se produce como respuesta a un artículo del diario deportivo portugués Record, que escribe este jueves que "Cristiano Ronaldo amenazó con marcharse".



Según Record, el jugador habría tenido un acalorado intercambio con su técnico tras conocer que empezaría el partido contra Suiza en el banquillo, lo que le habría llevado a afirmar que abandonaría la selección, antes de cambiar de opinión y calmarse.



"Cristiano Ronaldo se construye cada día un palmarés único al servicio del equipo nacional y del país, que debe ser respetado y que demuestra un grado de compromiso indiscutible con la selección. Así, el grado de compromiso del jugador más laureado de la historia de Portugal quedó aún más demostrado -si cabe- en la victoria ante Suiza, en octavos de final del Mundial", indicó la FPF.



Frente a Suiza, Ronaldo salió desde el banquillo, lo que no le sucedía desde 2008 con su selección. Entró en el minuto 75 de juego sin que tuviera repercusión alguna. Al final del partido, saludó brevemente a los aficionados portugueses y rápidamente se dirigió al vestuario.



Después del partido, Ronaldo recibió el apoyo de sus familiares y, en particular, de su pareja Georgina Rodríguez.



"Mientras los 11 jugadores cantaban el himno, todos los objetivos se fijaban en ti. Es una pena no haber podido disfrutar del mejor jugador del mundo durante los 90 minutos. Los aficionados no pararon de reclamarte y gritar tu nombre", escribió en Instagram.