¿Estará Benzema con Francia para octavos de final en el Mundial? Esto responde Deschamps

La situación de Karim Benzema, que aterrizó el martes en la isla de la Reunión, no forma parte "de las cosas que ocupan mi mente", declaró el seleccionador francés Didier Deschamps, que prefiere ocuparse "de los 24 jugadores que están aquí", en el Mundial con el equipo francés.



Baja para la Copa del Mundo después de una lesión en Qatar, Benzema llegó el martes por la mañana, a la isla de la Reunión, según constató la AFP, el día después de que surgieran rumores en España sobre un posible regreso al entrenamiento con el Real Madrid antes de lo previsto.



El Balón de Oro 2022, en visita privada, estará una semana en el océano Índico, según una fuente cercana al jugador. Llegó al aeropuerto internacional Roland Garros en Sainte Marie, sin hacer declaraciones. Con ropa cómoda y una gorra roja, montó directamente en un todoterreno.



Al ser preguntado sobre el jugador del Real Madrid, todavía presente en la lista oficial de los Bleus en la Copa del Mundo, Didier Deschamps despejó la pregunta. "Ustedes buscan cosas ahí...", respondió en la rueda de prensa previa al Túnez-Francia del miércoles, que cerrará la fase de grupos.



"No son cosas que me preocupan. Hablé con Karim después de su marcha, saben su situación y su periodo de recuperación", continuó el técnico francés.



"Me ocupo de los 24 jugadores que están aquí. Les dejo eso si quieren hablar, debatir, imaginar. No voy a comentar cosas que no afecten nuestro día a día", concluyó.



Benzema fue declarado baja para el Mundial el 19 de noviembre, después de sufrir una lesión en un muslo en el entrenamiento. La Federación Francesa valoró que necesitaría tres semanas de baja.



Deschamps no reemplazó al francés de su convocatoria y el atacante del Real Madrid figura todavía en la lista oficial de los Bleus en el Mundial. Durante los dos primeros partidos, su nombre estaba presente en la lista del equipo, con la mención "ausente".



Al ser preguntada por la AFP, la FIFA precisó que en caso de título, entregaría una medalla a cada jugador y que Benzema "tendría derecho" a una, pero que la decisión de considerarlo como campeón del mundo dependía en última instancia de la selección francesa.