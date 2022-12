¡Está viviendo el sueño! Las reacciones de Gonçalo Ramos, el joven que se robó el show con Portugal

Gonçalo Ramos, autor de un hat-trick en la goleada de Portugal ante Suiza (6-1) en octavos de final del Mundial este martes, reconoció que "ni en sueños" imaginó una actuación así.



"Ni en mis mejores sueños pensé en ser titular por primera vez en un Mundial y marcar tres goles", confesó el delantero del Benfica, que ocupó el puesto de Cristiano Ronaldo en el once de Fernando Santos.



"Pero tenemos que pensar partido a partido y prepararnos para el partido (de cuartos contra Marruecos). Este resultado ya no importa. Vamos a darlo todo para el próximo partido", añadió.



El delantero de 21 años fue preguntado por la reacción del vestuario, y de Cristiano Ronaldo especialmente, al conocer su sorprendente titularidad.



"Sinceramente nadie en el equipo habló de ello. Cristiano, como capitán, hizo como siempre, ayudó, nos habló, nos apoyó, no sólo a mí sino a todos mis compañeros", contó.



Ramos reconoció que Cristiano Ronaldo ha sido un ejemplo y un referente para él desde siempre.



"También me gustan (Robert) Lewandowski y (Zlatan) Ibrahimovic", añadió.