¿España o Marruecos? La 'Furia' buscará doblegar la disciplina africana en el Mundial Qatar 2022

España se enfrenta a Marruecos el martes en busca del pase a cuartos de final del Mundial, en un encuentro con sabor a revancha para los norteafricanos, que buscan hacer historia en Qatar.



En el último Mundial de Rusia 2018, Marruecos vio cómo la Roja empataba 2-2 en el último encuentro de la fase de grupos, al que los marroquíes llegaron ya eliminados, para pasar a la siguiente fase del torneo.



Cuatro años más tarde, las dos selecciones vuelven a encontrarse en Qatar, donde los entonces jóvenes Bono, Achraf Hakimi, Hakim Ziyech o Youssef En-Nesyri son ahora puntales de los 'Leones del Atlas'.



También de aquel encuentro sobreviven en la Roja jugadores como el capitán Sergio Busquets, César Azpilicueta o Jordi Alba.



"Tenemos una nueva generación, es una nueva mentalidad, no es el mismo equipo de 2018 y tampoco es la España de 2018", afirmó este lunes el seleccionador marroquí, Walid Regragui, asegurando que "va a ser un partido entre dos equipos de alto nivel".



España afronta el partido todavía con el susto en el cuerpo tras la derrota contra Japón 2-1 en el último encuentro de la fase de grupos, que durante unos minutos la dejó fuera de la competición.



- 'Centrados en Marruecos' -

"En el momento de acabar el partido se te queda la sensación de que no has podido ni ganar ni empatar el partido y dependías en ese encuentro de que Alemania metiera más goles (contra Costa Rica 4-2), menos mal que sucedió eso, pero ya centrados en el partido de Marruecos e intentar pasar a cuartos de final", dijo a la AFP el centrocampista Carlos Soler.



"Estoy muy contento de lo que veo en los entrenamientos y convencido de que tenemos una gran oportunidad de conseguir un buen resultado y pasar de ronda", aseguró este lunes el seleccionador español, Luis Enrique Martínez.



España augura un Marruecos que espere atrás, apoyado en su buen desempeño defensivo hasta el momento, para tratar de sorprender en velocidad.



"(Tendremos que) intentar hacer un partido de desgaste, de mover la pelota rápido de lado a lado y ser quizás un poco más verticales cuando se pueda e intentar pasar a cuartos", consideró Soler.



Frente a Marruecos, Luis Enrique debería volver a confiar en su línea medular, comandada por el capitán Sergio Busquets, acompañado por los jóvenes Gavi y Pedri, que teme volver a ser objetivo de los rivales.



"Sabemos que nos van apretar en el medio del campo para intentar robar la pelota", afirmó Pedri.



Por delante, Álvaro Morata, goleador en los tres partidos que la Roja lleva en el Mundial de Qatar, debería volver a liderar la delantera.



Morata tendrá la misión de perforar la portería defendida por Bono, que en tres partidos, sólo ha recogido el balón del fondo de su portería en una ocasión.



- 'Entrar en la historia' -

La selección marroquí llega al encuentro tras pasar a octavos como líder del grupo F, donde empató con Croacia y ganó 2-0 a Bélgica, que acabó eliminada.



"Podemos entrar en la historia y ser los primeros en llegar a unos cuartos de final", afirmó Regragui.



Marruecos solo había accedido a los octavos en México-1986, cuando perdió 1-0 ante Alemania Federal con un gol de Lothar Matthaus en el minuto 88.



Ahora tiene la oportunidad de superar su marca si logra ganar a España el martes en el estadio Education City de Doha.



Sólidos en defensa, los 'Leones del Atlas' tratarán de sorprender con velocidad a una Roja, que siempre encuentra dificultades con los equipos cerrados atrás.



"La posesión la van a tener y tenemos que aceptarlo, pero tenemos nuestras armas", dijo el seleccionador marroquí, para el que "si conseguimos eliminar a España será una bonita sorpresa para nosotros y para nuestro país".