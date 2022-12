"Es mi visita mensual": Pelé agradece los mensajes de apoyo y apaga las alarmas sobre su salud

El exastro brasileño Pelé agradeció este jueves los mensajes de apoyo que recibió tras ser internado en Sao Paulo, para lo que aseguró ser una rutinaria "visita mensual" al hospital en el que realiza su tratamiento contra el cáncer.



"Amigos, estoy en el hospital haciendo mi visita mensual. Siempre es bueno recibir mensajes positivos como este", escribió en Instagram Pelé, al pie de una foto de lo que parecen ser las torres Al Jaber en Lusail con una proyección gigante de su rostro, junto a un mensaje en inglés "Mejórate pronto".



"¡Gracias a Qatar por este homenaje, y a todos los que me envían buenas energías!", añadió el exfutbolista, de 82 años.



Más temprano, la selección de Brasil, que está en Doha luchando por el hexacampeonato, le había deseado "mucha salud" al exastro.



"Todos nosotros queremos desear mucha salud a Pelé, nuestro representante mayor, el extraterrestre que es terrestre. Mucha salud, nuestra solidaridad para todos", afirmó el seleccionador Tite al comienzo de una rueda de prensa en Doha.



Edson Arantes do Nascimento, Pelé, está internado en una clínica de Sao Paulo desde el martes para una reevaluación de su tratamiento contra el cáncer, que le fue detectado en el colon en septiembre de 2021, informó el miércoles el Hospital Albert Einstein.



'O Rei' está en un cuarto común con una "condición clínica estable", según el parte médico.



Dos de las hijas del único futbolista en ganar tres mundiales (1958, 1962, 1970) tranquilizaron sobre el estado de su padre, luego de informes de medios que indicaban que su salud se había deteriorado al no reaccionar al tratamiento.



"Los medios se están enloqueciendo otra vez y quiero calmar un poco las cosas. Mi padre está internado (...) no hay sorpresa ni emergencia", escribió Kelly Nascimento en Instagram.