El vallecaucano Faryd Mondragón integrará un equipo especial de la Fifa para Qatar 2022

La Fifa presentó este sábado el Grupo de Estudio Técnico (GET), que ofrecerá análisis punteros de todos los partidos de la Copa Mundial de la Fifa Qatar 2022 para fomentar y mejorar la comprensión del fútbol en todo el mundo. El caleño Faryd Mondragón será otra cuota colombiana que estará presente en Qatar 2022.



Con el director de Desarrollo del Fútbol Mundial, Arsène Wenger, a la cabeza, el GET se compondrá de Jürgen Klinsmann (Alemania), Alberto Zaccheroni (Italia), Cha Du-Ri (República de Corea), Sunday Oliseh (Nigeria), Faryd Mondragón (Colombia) y Pascal Zuberbühler (Suiza). Además, contará con el apoyo del jefe del Departamento de Programas de Alto Rendimiento, Ulf Schott, y del jefe de equipo de Análisis y perspectivas del rendimiento futbolístico, Chris Loxston, así como de un equipo de analistas deportivos, ingenieros de datos, científicos de datos y analistas del rendimiento radicados tanto en Qatar como en Gales.



Durante el Mundial, la Fifa presentará a los televidentes y al público que seguirá el torneo por internet las estadísticas, parámetros y datos sobre el rendimiento más avanzados de la historia de la competición, que incluirán información sobre las selecciones participantes y sus respectivos jugadores. Desarrollado por el equipo de Alto Rendimiento de la Fifa y Arsène Wenger, el servicio de Parámetros de datos futbolísticos optimizados ofrecerá información nueva e interesante que enriquecerá la cobertura y el análisis de cada partido, gracias a una serie de imágenes únicas durante y después del encuentro que se presentarán como realidad aumentada y en gráficos tradicionales.



Además de analizar lo que ocurra en el campo, el GET estudiará las tendencias y patrones de cara al futuro del fútbol, así como su efecto en la formación de entrenadores y el desarrollo del talento. "Queremos describir, analizar e interpretar lo que sucede en el terreno de juego para interpelar a los expertos técnicos y a la afición en general —ha explicado Wenger—. No solo recabaremos más datos que antes, sino que trataremos de hallar el equilibrio exacto entre conocimientos especializados y datos. Además, queremos informar a la gente sobre nuestras observaciones técnicas de forma directa durante el propio torneo, no meses después".



El equipo de Qatar estará en los estadios analizando los sistemas de juego y la estrategia táctica, así como el rendimiento de cada futbolista para poder elegir a los ganadores de los premios Fifa que se entregan en la final. Recibirán el apoyo de un gran equipo de analistas que supervisarán, seguirán y codificarán el rendimiento de cada jugador, sus movimientos con y sin balón, cuántas veces penetra las líneas defensivas y a cuánta presión somete a los rivales cuando estos tienen el balón. Todo ello supone recabar más de 15.000 puntos de datos por partido.



El GET tiene su base en el Centro de Capacitación de la Fifa, una plataforma innovadora disponible para futbolistas y entrenadores de todo el mundo. La academia en línea, con su exhaustiva base de datos de información técnica, incluye recursos desarrollados por destacados expertos en fútbol y ofrece un claro ejemplo del objetivo de la FIFA de aprovechar la tecnología en beneficio del fútbol mundial.

Faryd Mondragón: 51 veces internacional con Colombia a lo largo de dos décadas. Jugó con la selección en los mundiales de 1994 y 1998, y puso el broche de oro a su carrera participando en la edición de 2014 a los 43 años.



Jürgen Klinsmann: ganador de la Copa Mundial de la Fifa como jugador con la República Federal de Alemania en 1990, fue seleccionador alemán y llevó al equipo al tercer puesto del Mundial celebrado en su país en 2006.



Sunday Oliseh: centrocampista defensivo extraordinario, jugó con Nigeria en dos ediciones de la Copa Mundial de la Fifa y militó en clubes como el Juventus, el Ajax y el Borussia Dortmund.



Alberto Zaccheroni: entrenó en cuatro países a lo largo de sus 35 años de carrera como técnico, incluidos clubes como el AC Milan, el Inter, el Lazio, el Juventus y el Torino.



Cha Du-Ri: 76 veces internacional, representó a la República de Corea en dos ediciones de la Copa Mundial de la FIFA™, incluida su histórica clasificación para las semifinales en 2002. Pasó la mayoría de su carrera en clubes europeos.



Pascal Zuberbühler: 51 veces internacional con Suiza, ejerce de Especialista en fútbol sénior en la FIFA. En Alemania 2006 logró un récord especial al convertirse en el primer y único portero hasta la fecha en caer eliminado en la Copa Mundial de la Fifa sin haber encajado ningún gol.