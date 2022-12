El que es campeón duerme como quiera: Lionel Messi y los dulces sueños con la Copa del Mundo

Si queda aún alguna duda de que el sueño de Lionel Messi era levantar la Copa del Mundo con la Selección Argentina, este martes, el delantero las despejó todas luego de que, literalmente, durmiera y despertara junto al trofeo que ganó el pasado domingo en Qatar.



La Selección llegó en la madrugada de este martes a Buenos Aires luego de dos vuelos retrasados, pero con la intención de festejar el título mundial con la afición que, a su arribo al país, los acompañó durante 11 kilómetros desde el aeropuerto de Ezeiza hasta los predios de la Asociación del Fútbol Argentino, AFA, donde pasaron la noche.



Fue allí donde Messi, quien se ha convertido en una especie de custodio de la Copa del Mundo, aprovechó para “pasar la noche” y despertar junto al trofeo que más lo desveló.



“Buen día”, fue el mensaje que compartió Messi en su cuenta de Instagram, acompañado de un carrusel de fotos en el que se le ve con el trofeo y tomando mate, una infusión de hierbas típica de la Argentina.



Los comentarios en la publicación no se hicieron esperar. Desde los “buenísimos días, mi amor” de su esposa, Antonela Roccuzzo, hasta el “¿dormiste mal?”, de uno de sus mejores amigos, el uruguayo Luis Suárez, se leen en el post que ya acumula más de 16 millones de ‘Me gusta’.



Este martes se declaró día feriado en la Argentina para que la afición salga a las calles a celebrar con la Selección. Hasta el momento se tiene programado un desfile del equipo por las calles de Buenos Aires sobre el mediodía.



Se espera que el recorrido culmine en el sector del Obelisco, en la avenida 9 de julio. En ese lugar ya se han congregado más de un millón de personas tras la consecución del título de Messi y compañía el pasado domingo.



Así mismo, se conoció que el plantel argentino no visitará la Casa Rosada, la sede del gobierno, para saludar a los aficionados desde el balcón de la histórica Plaza de Mayo, como ocurrió en los títulos de 1978 y 1986.



La razón, de acuerdo a miembros de la AFA, es que los jugadores no quieren politizar el festejo y, por el contrario, quieren celebrar el título más cerca de los aficionados.



El tercer título de Argentina llegó después de 36 años de espera en los que Argentina perdió dos finales de Mundial en 1990 y 2014.