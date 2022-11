El francés Christopher Nkunku, lesionado, dice adiós al Mundial de Qatar 2022

El delantero de la selección francesa Christopher Nkunku se lesionó en el entrenamiento del martes y fue declarado baja para el Mundial 2022, según informó la Federación Francesa de Fútbol.



El jugador del Leipzig, actual máximo goleador de la Bundesliga, sufre un 'esguince' en la rodilla izquierda, según informó la FFF la víspera de la salida de los 'Bleus' hacia Qatar.



Por el momento no se ha anunciado el nombre de su sustituto, ya que la Federación Francesa de Fútbol está a la espera de una respuesta de la FIFA, que debe autorizar el cambio en la lista de 26 'Bleus'. En caso de lesiones graves, el reglamento permite la modificación.



Aunque no era, 'a priori' candidato a la titularidad, Nkunku parecía un recambio de lujo en el equipo francés.



El ex parisino, nombrado mejor jugador de la liga alemana la pasada temporada, celebró el lunes su 25º cumpleaños en el centro de entrenamiento de Clairefontaine.



El martes por la noche, el entusiasmo se vio empañado tras un choque involuntario con el jugador del Real Madrid Eduardo Camavinga, durante la última sesión de entrenamiento, antes de la salida del equipo hacia Doha el miércoles por la mañana.



Nkunku se une a Presnel Kimpembe, N'Golo Kanté y Paul Pogba entre los internacionales franceses que han dicho adiós al Mundial por lesión.