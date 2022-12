El final de un ciclo: Sergio Busquets anunció su retiro de la selección española de fútbol

El centrocampista Sergio Busquets, el corazón del juego de la Roja durante años, anunció este viernes su retirada de la selección española, tras su última participación con la camiseta nacional en el Mundial de Catar.



"Me gustaría anunciar que después de casi 15 años y 143 partidos, ha llegado el momento de despedirme de la selección", escribió Busquets en sus redes sociales.



"Ha sido un honor representar a mi país y llevarlo a lo más alto, ser campeón del Mundo y de Europa, ser Capitán y disputar tantos partidos, con mayor o menor éxito pero siempre dándolo todo", añadió el centrocampista del Barcelona.



Busquets recuerda que siempre buscó aportar su "granito de arena para que todo fuera lo mejor posible y que todos sintieran lo importantes que son, ayudando a todos y luchando por un mismo objetivo, con experiencias únicas, inolvidables y históricas".



"Todavía se me ponen los pelos de punta al recordarlo. Lo echaré mucho de menos (ver la lista de convocados, coger el puente aéreo, saludar a mis compañeros, disfrutar de los entrenos, las partidas interminables de pocha, salir a jugar, no sin antes hacer nuestro grito juntos, escuchar el himno nacional abrazados o sentir el cariño de todo un país)", explicó.



El capitán de la Roja, que jugó su último encuentro con los colores nacionales el pasado 6 de diciembre en la derrota en los penales contra Marruecos (3-0 tras empate 0-0) en octavos de final del Mundial de Catar, se deshizo en agradecimientos hacia sus entrenadores, aficionados, compañeros y trabajadores del entorno de la selección.



- Tercer jugador con más partidos con la Roja -

Busquets, de 34 años, deja la selección española como el tercer jugador que más veces ha vestido la camiseta nacional, sólo por detrás de Sergio Ramos (180 partidos) e Iker Casillas (167), con quienes comparte el récord de partidos en Mundiales con España (17 encuentros).



El centrocampista del Barcelona era el último superviviente del equipo que ganó la Copa del Mundo en 2010 en Sudáfrica, además de integrar también el combinado que ganó la Eurocopa de 2012.



Busquets debutó con la Roja, con 20 años, precisamente en un partido de clasificación para el Mundial de Sudáfrica contra Turquía, que España ganó 2-1 en Estambul el primero de abril de 2009.



Escoltado entonces por Andrés Iniesta y Xavi Hernández, su actual técnico en el Barça, fue convirtiéndose en el corazón del juego de la Roja, un rol que ha mantenido hasta sus últimas actuaciones en Catar.



En el centro del campo, Busquets es un baluarte para frenar los ataques contrarios, mientras su visión de juego lo hace imprescindible a la hora de repartir balones y dirigir el juego.



"Es un medio ofensivo que ejerce una presión alta, que mejora cada jugada que pasa por sus pies y que es un espectáculo defensivamente", explicaba el exseleccionador español, Luis Enrique Martínez, durante la última Eurocopa.



- 'Enorme legado' -

También Vicente del Bosque, el técnico con el que debutó en la selección, afirmó en 2010, durante el Mundial de Sudáfrica que "si fuera jugador de fútbol me gustaría parecerme a Busquets".



"Sergio es un jugador que va a trascender generaciones por su inmenso legado", afirmó este viernes el presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, en un comunicado.



Desde su debut, la presencia de Busquets en el centro del campo de la Roja ha sido imprescindible en cuatro Mundiales (Sudáfrica-2010, Brasil-2014, Rusia-2018 y Catar-2022), así como en las Eurocopas de 2012, 2016 y 2020.



"Voy a intentar convencer a 'Busi' de que siga al menos hasta el próximo Mundial", dijo Luis Enrique a las puertas del Mundial de Catar, pero finalmente el centrocampista, ha decidido poner fin a su carrera internacional y centrarse en su club.



"Finalmente, no puedo más que desear toda la suerte del mundo a mis compañeros y al nuevo seleccionador Luis de la Fuente. Ahora yo seré un aficionado más, disfrutaré y apoyaré incondicionalmente a nuestra selección", escribió Busquets.