El delantero Cristiano Ronaldo se ausenta en el entrenamiento de Portugal 

El astro portugués Cristiano Ronaldo no participó en el entrenamiento grupal de Portugal este miércoles, a dos días del enfrentamiento contra Corea del Sur el viernes en el Mundial 2022, limitándose a "un trabajo específico de recuperación", dijo una fuente cercana a la Federación Portuguesa (FPF).



Dos días después de la victoria contra Uruguay (2-0) que clasificó a los lusos para octavos de final, 'CR7' (37 años) no fue parte de la sesión de entrenamiento y Gonçalo Ramos ocupó su lugar entre los probables titulares.



Si Ronaldo no estuviera disponible contra los surcoreanos, André Silva (RB Leipzig) o Rafael Leao (AC Milan) podrían figurar en el once titular.



A pesar de sus desencuentros con el Manchester United, que rescindió su contrato luego de una explosiva entrevista, el cinco veces Balón de Oro ha empezado bien la Copa del Mundo, convirtiendo un penal contra Ghana en el debut (3-2).



Con ese tanto se convirtió en el primer futbolista en marcar al menos un gol en cinco Mundiales diferentes.



Su ausencia este miércoles en el entrenamiento se produce cuando arrecian las especulaciones sobre su futuro. El diario español Marca habló de una increíble oferta del equipo saudita Al Nassr, de Riad.